12:18, 30 Mart 2017 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak





Maliye Bakanı Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin uzman yardımcısı alınacak Maliye Bakanı Ağbal: "Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum." dedi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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