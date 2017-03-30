Türkiye ile Makedonya'dan haritacılık alanında işbirliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ve Makedonya Tapu ve Kadastro Ajansı arasında haritacılık alanında işbirliğini kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.
Harita Genel Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Harita Genel Komutanı Mühendis Albay Osman Alp, Makedonya Cumhuriyetini, kurulduktan sonra hem anayasal adıyla hem de ulus olarak tanıyan ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hatırlattı.
Bu tarihten itibaren iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli arttığına dikkati çeken Alp, tarihten gelen güçlü bağı ve işbirliğini daha da artırmak üzere Harita Genel Komutanlığı ile Makedonya Tapu ve Kadastro Ajansı arasında haritacılık alanında işbirliğini düzenleyen metni imzalayacaklarını söyledi.
Alp, "Harita Genel Komutanlığı olarak yaklaşık 200 yıllık tecrübemizle, birikimimizle iki ülke arasında haritacılık alanında coğrafi veri değişimi, eğitim, danışmanlık, teknoloji transferi ve ortak projeler konusunda somut işbirliği adımları atmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.
İşbirliğinin tesis edilmesi ve kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alp, bu anlaşmanın her iki kurum ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
Makedonya Tapu ve Kadastro Ajansı Genel Müdürü Slavce Trpeski de Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Makedonya ve Türkiye arasında daha önce yapılan diğer işbirliği anlaşmalarını anlatan Trpeski, "Bu anlaşma bizim için çok önemli çünkü Harita Genel Komutanlığı ile yapacağımız işbirliği ile bilgi alışverişi yapılacak, eğitim verilecek."ifadelerini kullandı.
Daha sonra Komutan Albay Alp ile Genel Müdür Trpeski tarafından "Türkiye Hükümetini temsil eden Harita Genel Komutanlığı ile Makedonya Cumhuriyetini temsil eden Tapu ve Kadastro Ajansı arasında mutabakat muhtırası" imzalandı.
İki ülke arasında haritacılık alanındaki mevcut ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağı belirtilen anlaşma, coğrafi bilgi mübadelesi, eğitim, uzmanlık bilgilerin aktarımı, uluslararası ortak iş birliği programlarının geliştirilmesi ve teknik işbirliği konuları ile teknik uzman ziyaretleri, harita üretimi hususunda danışmanlık hizmetleri kurs ve görev başı eğitimleri ile müşterek sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmesini içeriyor.
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