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Avrupa Konseyi'nden skandal 'FETÖ' kararı
Avrupa Konseyi'nden skandal 'FETÖ' kararı
Foto: Arşiv

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye hakkında bir tasarıya verilen "15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ/PDY'nin olduğu" yönündeki değişiklik önergesini reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye hakkında aldığı bir kararda, "15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ/PDY'nin olduğu" yönündeki değişiklik önergesini metne dahil etmedi.

Strazburg'da toplanan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi 32. Genel Kurulu'nda dün akşam, İsveçli Anders Knape ve Hollandalı Leendert Verbeek'in geçen yıl ekim ve aralıkta yaptıkları Türkiye ziyaretleri sonrası hazırladıkları, "Türkiye'de yerel yöneticilerin durumuna ilişkin rapor" ele alındı.

Ayrıca raporla birlikte Türkiye'de son dönemde başta kayyum atamaları olmak üzere, yerel yönetimlere getirilen düzenlemelere dair tavsiyelerin yer aldığı karar tasarısı üyeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Tasarıdaki "Kongre, Türkiye'nin mücadele ettiği artan terör saldırıları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, ülkede bulunan milyonlarca sığınmacı ve sınırları etrafında devam eden savaş gibi tehditlerin farkındadır." maddesinin, "FETÖ/PDY tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi" şeklinde değiştirilmesi yönünde önerge reddedilirken, tavsiye kararı yapılan oylamada 32'ye karşı 111 üyenin oyuyla kabul edildi. 13 üye ise çekimser görüş bildirdi.

Bu arada üyelerin söz konusu değişikliği reddetmesi tepkiyle karşılandı. Çok sayıda üye, "FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardında olduğuna dair ibarenin karara eklenmesi" yönündeki önergenin Kongre tarafından reddini eleştirdi.

"BU UTANÇ VERİCİ KARARI ESEFLE KINIYORUM"

Açıklamada bulunan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu utanç verici kararı tabii ki esefle kınıyorum." dedi.

Türel, "15 Temmuz akşamında 250 vatandaşımızı şehit eden hangi terör örgütünün mensuplarıydı. Hala bununla ilgili birtakım muallak kararlar alarak, bu darbe girişiminin üstünü örtmeye çalışmak ne demokrasiye yakışır, ne de hukuka yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇİLMELİDİR"

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler, kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmeyip, çifte standarttan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 3. maddesinin "belediye başkanlarının kanunlar çerçevesinde çalışacağı" şeklinde belirlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim sistemimizde başkan ve başkan yardımcıları mevcuttur. Şu anda benim de belediye başkan yardımcım bir hanımdır. Tutuklu olan arkadaşlarımız öz yönetim şekli diye bir yönetim şekli ilan ediyor. Bu yönetim şeklinin son maddesinde de 'kendi savunma haklarımızı kullanacağız' diyor. Benim komisyona önerim şudur; bu maddeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ne daha olumlu önerilerde bulunmaları gerekiyor."



İlgili Konular Avrupa Parlamentosu Avrupa Konseyi 15 Temmuz darbe girişimi
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