12:54, 30 Mart 2017 Perşembe

Avustralya sular altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da yetkililer, hafta başından bu yana Queensland'de etkisini sürdüren kasırganın neden olduğu şiddetli yağış yüzünden eyalete bağlı birçok kentte caddeler, araçlar, evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığını açıkladı.

Eyaletin güneyinde yaklaşık 11 bin ev ve iş yerine hala elektrik verilemiyor. Acil Hizmet (SES) ekipleri, Yeni Güney Galler eyaletinin Lismore, Murwillumbah, Tweed Heads kentlerinde yaşayan 40 bin kişiye evlerini boşaltarak güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulundu.

Gün içinde yaklaşık 3 bin 600 acil yardım çağrısı aldıklarına işaret eden SES yetkilileri, şimdiye kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Öte yandan Meteoroloji Bürosu (BOM), Queensland'in güneyinde yaklaşık bin okulun yarın da kapalı olacağını duyurdu. BOM’un açıkladığı hava tahmin raporlarına göre, Brisbane, Sunshine Coast, Gold Coast dahil birçok kentte gün içinde daha fazla yağış bekleniyor.