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15:28, 30 Mart 2017 Perşembe
Asya
Güncelleme: 13:10, 30 Mart 2017 Perşembe

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Çin'den Uygurlara yeni yasaklar zinciri onaylandı
Çin'den Uygurlara yeni yasaklar zinciri onaylandı

Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak yeni 15 maddelik yönetmeliği cumartesi günü uygulanmaya başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini aşırılıklarla mücadele adına Müslümanlara yeni yasaklar ve uygulamalar getiren 15 maddelik bir düzenleme yapıldı.

Ülkede ifade özgürlüğünün ihlalinin meşru hale getirilmesi için yapılan düzenleme maddeleri hakkında çok fazla detay verilmedi.

Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özer Bölgesi'nde terörizme ve bölücülüğe yönelik artan tehditlere karşı başlattığı kampanyanın devamında bölgede yaşayan Müslümanlara yeni yasaklar getiren yeni yönetmeliğini Çarşamba günü yayınladı.

DEVLET TELEVİZYONU İZLEMEMEK YASAK

1 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe girecek olan düzenlemede, Müslümanların "normal" olarak nitelendirdiği 'peçe ve sakal' dahil olmak üzere, devlet televizyonunu izlemeyi reddetme ya da devlet radyosunu dinlemeyi reddetme ve çocuklarına dinlettirmemeyi yasakladı.

Resmi eğitim sitesi News.ts.cn, İslami hareketleri aşırılık yanlısı "tezahürler" olarak nitelendirerek ulusal eğitime başladı.

Uygur Özerk Bölgesinde kırsal kesimlerde güvenlik ve gözetim önlemleri artırılarak bölgeye binlerce ağır silahlı polis konuşlandırıldı.

Çin güvenlik güçleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde büyük bir anti-terör mitingi düzenledi. 

Hükümetin "aşırılık" olarak gördüğü, günlük yaşamın çeşitli yönlerini kapsayan 15 maddelik öğe veya davranış listesinde neredeyse İslami yaşamın birçok özelliği yer aldı.

EVLİLİK - CENAZE VE MİRAS'TA İSLAMİ KURALLAR YASAK

Yönetmelik uyarınca, evlilik ya da boşanma ya da başkalarının düğün, cenaze törenlerine ve miraslara karışmak için yasal işlemler yerine dine başvurmak aşırı görülerek yasaklanmış eylemler kapsamında.

Diğer işlemler arasında, aile planlaması politikalarının uygulanmasına müdahale etmek veya sabote etmek ve ulusal kimlik kartlarına, ev kayıt defterlerine veya Çin para birimine kasıtlı olarak zarar vermek.

HELAL KAVRAMI KULLANMAK YASAK

Mevzuata göre, gıda ile ilgili olmayan bölgelerde Helal kavramının uygulanması ya da başkalarının laik hayatlarına müdahale etmek için kullanılması da aşırı bir eylem olarak kabul edilir.

Yeni yönetmelik ile, İslami içerikli yayın, basım, dağıtım, satış, üretim, video, mağaza, yasaklanıyor. Aile planlaması politikasının uygulanmasına engel teşkil edilme sayılan çocuk doğum sayısı ceza sebebi.

İHBAR DA YASAYA GİRDİ

Halka açık yerlerde, toplu taşıma, tren istasyonları, havaalanları gibi kamuya açık alanlarda peçe takan kadınların derhal emniyet güçlerine ihbar edilmesi gerektiği de maddeler arasında.

 

 



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