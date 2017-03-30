13:16, 30 Mart 2017 Perşembe

e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırılarının 6 kat arttığını belirterek, aynı dönemde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden kurum kuruluşlara yapılan zafiyet bildirimlerinde de yaklaşık 20 kat artış kaydedildiğini bildirdi.

Sayan, BTK'nın ev sahipliğinde düzenlenen "e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dijital ekonominin faydalarından yararlanabilmek için internete ve bilgi teknolojilerine yönelik güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sanal ortamda siber güvenliğin artırılmasının önemine işaret eden Sayan, 2016'da dünya genelindeki DDoS saldırılarına bakıldığında, artık saniyede 100 gigabaytlık girişimlerin sıklıkla karşılaşılır olduğunu, geçen yıl 1 terabayta yakın iki saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Sayan, internete bağlı cihaz sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, artık sadece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar değil, akıllı ev aletleri, IP kameralar, arabalar ve daha birçok nesnenin internete bağlı hale geldiğini ifade etti.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) siber güvenlikle ilgili cezai yaptırım ve regülasyon yetkisinin BTK'ya verildiğini anımsatan Sayan, ortamı daha güvenilebilir hale getirmek için bu yetkiyi sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı.

Siber güvenlikte tüm kurum ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü dile getiren Sayan, kritik kurumlarda oluşturulan siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME) kendi sistemlerine yönelen tehditlere karşı tedbir alınmasını sağladıklarını bildirdi.

Sayan, 2016'nın siber dünyada da Türkiye'ye yönelik saldırıların, iç ve dış tehditlerin arttığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırıları 6 kat arttı. SOME'lerin sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 40 artmış olup, bugün itibarıyla 585 kurumda bu ekiplerden kurulmuş durumdadır. USOM üzerinden kurum kuruluşlara yaptığımız zafiyet bildirimlerinde 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık 20 kat, alarm, uyarı ve genel güvenlik duyurularında ise 9 katlık artış oldu. Vatandaşlarımızın kredi kartı ve hesap bilgilerini çalma, zararlı yazılım yayma amaçlı internet adreslerini tespit ederek önlemler alıyoruz. Bu kapsamda, tespit ettiğimiz sitelerin sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış meydana gelmiştir."

"2019'DA 6 MİLYON SİBER GÜVENLİK ÇALIŞANINA İHTİYAÇ OLACAK"

İnternet ortamında mutlak bir güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığına işaret eden Sayan, siber saldırılara karşı daima ileri düzeyde teyakkuzda olmak ve özellikle önleyici mahiyette tedbirleri sürekli geliştirmek gerektiğini dile getirdi.

Sayan, teknolojik imkan ve kabiliyetleri artırarak, siber olayları gerçekleşmeden tespit etmek, hızlı müdahale ve koordinasyonla zararları en aza indirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Siber güvenliğinin sağlanması için gündelik tedbirler yerine belirli program ve süreçler dahilinde çalışma yürüttüklerini belirten Sayan, siber kapasite inşası kapsamında USOM’daki üst düzey siber güvenlik uzman sayısının artırılması, SOME'lerin insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi üzerinde durduklarını bildirdi.

Sayan, yayınlanan raporların 2019'da dünya genelinde 6 milyon siber güvenlik çalışanına ihtiyaç olacağını gösterdiğini ifade ederek, "Bu da ülkemiz ölçeğinde baktığımızda on binlerce uzman ihtiyacı anlamına geliyor. Bizler bu doğrultuda planlamamızı yaparak gerekli ihtiyacı karşılayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkararak, uzman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

"İNTERNETTE MUTLAK ANONİMLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mezuniyet şartı aramaksızın, teknoloji ve siber güvenlik alanında Türkiye'nin siber savunmasına sanal ortamda destek verecek gençlere çağrıda bulunduklarını anımsatan Sayan, bu kapsamdaki Siber Yıldız "Bayrağı Yakala" yarışmasına 27 binin üzerinde gencin başvurduğunu söyledi.

Sayan, yarışmaya katılan, dereceye giren ve başarı gösterenlerle ilgili mülakatlara başladıklarını, bunların aralarında USOM bünyesinde işe başlayanların da bulunduğunu ifade etti.

İnternette mutlak anonimliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Sayan, internette yapılan her türlü işlemin yerli veya yabancı platformlarda, bir şekilde hizmet sağlayıcı altyapılarda ve sunucularda kayıt altına alındığını hatırlattı. Sayan, bu nedenle interneti kullanırken gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal ortamda da suç olduğunu, gerçek hayatta etik olmayan hiçbir şeyin sanal ortamda da etik olmadığını akılda tutmak gerektiğini kaydetti.