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'Fırat Kalkanı Harekatı' sonrası dönüşler başladı
'Fırat Kalkanı Harekatı' sonrası dönüşler başladı

Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden kurtarılmasına olanak sağlayan Fırat Kalkanı Harekatı, sığınmacıların ülkelerine geri dönüş umutlarını da artırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle evlerini bırakarak farklı yerlere göç etmek zorunda kalanlara en fazla kucak açan ülkelerin başında gelen Türkiye'deki sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) 7 ay önce başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile nefes aldı.

Coğrafi yakınlığı dolayısıyla ilk çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kamplarda ve şehirlerde kalan sığınmacılar, son dönemde önemli bir kesimi terör örgütlerinden kurtarılan ülkelerine dönmeye başladı.

Vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan tanıyan harekatın tamamlanması sayesinde sığınmacıların ülkelerine dönüş işlemlerini daha da hızlandırması bekleniyor.

"DÖNÜŞLERDE YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede yaptığı açıklamada, yıllardır yardım ve desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye misafirperverliği için minnettar olduklarını söyledi.

 

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu.
Foto: Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede

Sığınmacıların vatanlarına dönmeyi artık daha fazla isteyeceğine dikkati çeken Dede, şöyle konuştu:

"Suriye'nin özellikle kuzey kesimleri terör örgütlerinin tehdit ve saldırılarından harekat sayesinde kurtuldu. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşleri için harekat ciddi katkı sağlayacaktır. Son bir ayda yaklaşık 6 bin vatandaşımız ülkesine döndü. Harekatın tamamlanması geri dönüşleri en az iki kat daha artıracaktır. Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek huzur ortamının tesis edildiği El Bab, Cerablus ve Azez gibi bölgelere geri dönen nüfusun kısa sürede ciddi artış göstermesini bekliyoruz."

"DİĞER ÜLKELER DE ASKERLERİNİ GERİ ÇEKSİN"

Rakka Mahalli Meclis Başkanı Sadi Süveyş de ülkelerindeki iç savaşın ardından sığındıkları Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu, yapılan yardımları tarih boyunca unutmayacaklarını dile getirdi. 

Rakka Mahalli Meclis Başkanı Sadi Süveyş (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu.
Foto: Rakka Mahalli Meclis Başkanı Sadi Süveyş  

Türkiye'nin harekatı tamamlamasıyla Suriye topraklarında gözünün olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Süveyş, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Türkiye bizi çok iyi ağırlasa da ülkemizde güven ortamı sağlanan yerlere dönmemiz için bu harekat fırsat oldu. Özellikle harekatın yapıldığı bölgeye dönebilmek için birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızın sınır kapılarına yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Türkiye bütün devletlerin baskısına rağmen özgür bir şekilde karar alıp, Fırat Kalkanı Harekatı ile gerekeni yaptığını bütün dünyaya gösterdi. Türkiye ile birlikte Suriye toprakları üzerinde asker bulunduran bütün ülkelerin askerlerini geri çekmesi gerekiyor. Türkiye sadece kendi sınır güvenliğini sağlamak için bu harekatı yapmıştır yani Türkiye'nin herhangi bir devletin topraklarında gözü olmadığı çok net görüldü."

"MESCİT VE HASTANELERİN YENİDEN İNŞASI İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK BEKLİYORUZ"

El Bab ilçesinin emekli müftüsü Zekeriya el Mesud da harekat sayesinde ilçelerinin özgürlüğe kavuşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. 

El-Bab ilçesinin emekli müftüsü Zekeriya el-Mesud, (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu.
Foto: El-Bab ilçesinin emekli müftüsü Zekeriya el-Mesud

Harekat sayesinde Suriye'nin stratejik bir bölgesinde güven ortamının tesis edildiğine dikkati çeken Mesud, "Terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın yıllar sonra rahat bir nefes alabilmesinin bize verdiği memnuniyetinin tarifi yok. Harekatın ardından mescit ve hastanelerin yeniden inşa edilmesi ve altyapının onarılması için Türkiye'den destek bekliyoruz. Türkiye ordusuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.  



İlgili Konular Fırat Kalkanı harekatı
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