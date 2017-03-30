13:43, 30 Mart 2017 Perşembe

Uğur Soğutma'nın sahibi serbest





FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucunun sahipleri Takmaklı kardeşler serbest bırakıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Nazilli’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tahliye edildi. Uğur Soğutma Nisan 1954'te Aydın Nazilli’de dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başladı. 220 dönüm fabrikada 2 bini aşkın kişi çalışıyor.





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