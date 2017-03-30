Güncelleme: 13:52, 30 Mart 2017 Perşembe

Erdoğan-Tillerson görüşmesinde terörle mücadele vurgusu





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Terörle mücadelede doğru ve meşru aktörler önemli" ifadeleri kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 10 dakika sürdü. ORTAK ADIMLAR ELE ALINDI Kabulde, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere örgütlere mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulanırken bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede “Terörle mücadelede doğru ve meşru aktörler önemli” ifadesini kullandığı öğrenildi. FETÖ LİDERİ GÜLEN'İN İADE SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ Görüşmede, FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.