2 bin yıllık İznik surları restore edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık surların restorasyonuna başlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan 12 tali kapısı ve 10-15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi bulunan İznik surlarının en gösterişli kapısı olan İstanbul Kapı, restorasyonla olumsuz müdahalelerden arındırılarak, aslına uygun olarak korunacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak İstanbul Kapı restorasyonu için yaklaşık 4,5 milyon lira harcanacak ve etap etap tüm kapı, sur ve kuleler aslına uygun olarak yeniden kent siluetindeki yerini alacak.
Yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, doğal afet ve müdahale sonucunda değişimler geçirerek, günümüze ulaşan İznik surlarının en karakteristik bölümlerinden İstanbul Kapı, restorasyonun ardından tüm bu medeniyetlerin izlerini gelecek kuşaklara aktaran özgün bir eser haline gelecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin tüm izlerini taşıyan, Bursa'dan önce başkent olan İznik'te tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan İznik'te çalışmalara hız verdiklerini aktaran Altepe, şunları kaydetti:
"Göl içindeki bin 800 yıllık bazilikadan çini fırınlarına, Roma tiyatrosundan Yeşil Cami'ye kadar tüm tarihi eserler üzerinde çalışıyoruz. Bir sur içi kenti olan İznik'te surların ayağa kaldırılması yıllardır konuşuluyordu. Onu yapmak da bizlere nasip oldu. Çalışmaları İstanbul Kapı'dan başlatıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon lira harcayacağımız ilk etap çalışmalarının ardından tüm kapı, sur ve kuleler birer birer özgün kimliğine kavuşacak."
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Büyükşehir Belediyesinin yatırımıyla surları gelecek nesillere aktaracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Sargın, sur aralarının temizlenmesi çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu vurgulayarak, "Artık güneyden sur aralığına girenler, kuzeye kadar rahatlıkla bu tarihi atmosferde yürüyebilecek." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, daha sonra çekiç ve murçla sur duvarına ilk müdahaleyi yaparak, restorasyonun startını verdi.
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