Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:28, 30 Mart 2017 Perşembe
Güncel
14:14, 30 Mart 2017 Perşembe

  • Paylaş
2 bin yıllık İznik surları restore edilecek
2 bin yıllık İznik surları restore edilecek

Döneminin savaş ve savunma stratejilerinin inceliklerini yansıtan İznik surlarındaki restorasyon, İstanbul Kapı'da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık surların restorasyonuna başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan 12 tali kapısı ve 10-15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi bulunan İznik surlarının en gösterişli kapısı olan İstanbul Kapı, restorasyonla olumsuz müdahalelerden arındırılarak, aslına uygun olarak korunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak İstanbul Kapı restorasyonu için yaklaşık 4,5 milyon lira harcanacak ve etap etap tüm kapı, sur ve kuleler aslına uygun olarak yeniden kent siluetindeki yerini alacak.

Yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, doğal afet ve müdahale sonucunda değişimler geçirerek, günümüze ulaşan İznik surlarının en karakteristik bölümlerinden İstanbul Kapı, restorasyonun ardından tüm bu medeniyetlerin izlerini gelecek kuşaklara aktaran özgün bir eser haline gelecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin tüm izlerini taşıyan, Bursa'dan önce başkent olan İznik'te tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan İznik'te çalışmalara hız verdiklerini aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Göl içindeki bin 800 yıllık bazilikadan çini fırınlarına, Roma tiyatrosundan Yeşil Cami'ye kadar tüm tarihi eserler üzerinde çalışıyoruz. Bir sur içi kenti olan İznik'te surların ayağa kaldırılması yıllardır konuşuluyordu. Onu yapmak da bizlere nasip oldu. Çalışmaları İstanbul Kapı'dan başlatıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon lira harcayacağımız ilk etap çalışmalarının ardından tüm kapı, sur ve kuleler birer birer özgün kimliğine kavuşacak."

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Büyükşehir Belediyesinin yatırımıyla surları gelecek nesillere aktaracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sargın, sur aralarının temizlenmesi çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu vurgulayarak, "Artık güneyden sur aralığına girenler, kuzeye kadar rahatlıkla bu tarihi atmosferde yürüyebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, daha sonra çekiç ve murçla sur duvarına ilk müdahaleyi yaparak, restorasyonun startını verdi.



İlgili Konular iznik sur tarihi eser restorasyon
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Filistinli alimlerden Erdoğan ve Türkiye'ye destek
Filistinli alimlerden Erdoğan ve Türkiye'ye destek

Filistinli alimler, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu sürecinde Batılı bazı çevrelerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı karalama kampanyalarına tepki gösterdi
Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili

Bu gece, İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili
2 bin yıllık İznik surları restore edilecek
2 bin yıllık İznik surları restore edilecek

Döneminin savaş ve savunma stratejilerinin inceliklerini yansıtan İznik surlarındaki restorasyon, İstanbul Kapı'da başladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise fırtına bekleniyor
Erdoğan-Tillerson görüşmesinde terörle mücadele vurgusu
Erdoğan-Tillerson görüşmesinde terörle mücadele vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Terörle mücadelede doğru ve meşru aktörler önemli" ifadeleri kullandı.
Uğur Soğutma'nın sahibi serbest
Uğur Soğutma'nın sahibi serbest

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Uğur Derin Dondurucunun sahipleri Takmaklı kardeşler serbest bırakıldı.
İstanbul Üniversitesi'nde 'Çayan' gerginliği
İstanbul Üniversitesi'nde 'Çayan' gerginliği

OHAL’in ardından güvenlik önlemleri sıklaştırılan ve siyasi etkinliklere izin verilmeyen İstanbul Üniversitesi'nde Mahir Çayan için bir grup öğrencinin düzenlediği gösteri polis müdahalesiyle karşılaştı
Avrupa Konseyi'nden skandal 'FETÖ' kararı
Avrupa Konseyi'nden skandal 'FETÖ' kararı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye hakkında bir tasarıya verilen "15 Temmuz darbe girişiminin ardında FETÖ/PDY'nin olduğu" yönündeki değişiklik önergesini reddetti
Türkiye ile Makedonya'dan haritacılık alanında işbirliği
Türkiye ile Makedonya'dan haritacılık alanında işbirliği

Harita Genel Komutanlığı ve Makedonya Tapu ve Kadastro Ajansı arasında haritacılık alanında işbirliğini kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak

Maliye Bakanı Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı
Yıldırım ve Tillerson'dan yoğun görüşmeye devam kararı
Yıldırım ve Tillerson'dan yoğun görüşmeye devam kararı

Başbakan Yıldırım ve ABD'li mevkidaşı Tillerson iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.
FETÖ operasyonunda 6 eski asker gözaltında
FETÖ operasyonunda 6 eski asker gözaltında

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları öne sürülen, çoğunluğu görevlerinden ihraç edilmiş 6 asker gözaltına alındı
PKK KCK operasyonunda 15 tutuklama
PKK/KCK operasyonunda 15 tutuklama

Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 15'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Ekonomik güven endeksi Mart'ta arttı
Ekonomik güven endeksi Mart'ta arttı

Ekonomik güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 5 artarak 91,5'ten 96,1'e yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu’nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u ağırladı
Yurt dışında üç günde 69 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında üç günde 69 bin seçmen oy kullandı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin başladığı altı Avrupa ülkesinde üç günde 57 bin 521 seçmen oy kullandı

Haberler

Çivisiz ahşap cami sökülerek yeniden tasarlandı
Çivisiz ahşap cami sökülerek yeniden tasarlandı

Kaçakçılar Bin 700 yıllık el yazmalarını kaçıramadı
Kaçakçılar Bin 700 yıllık el yazmalarını kaçıramadı

Çanakkale Savaşı'ndan kalma eserler kaçırılırken yakalandı
Çanakkale Savaşı'ndan kalma eserler kaçırılırken yakalandı

Maltepe'de Fındıkbayır tarihi SİT alanı oldu
Maltepe'de Fındıkbayır tarihi SİT alanı oldu

'Meryem Ana' Kilisesi, kütüphane oluyor
Meryem Ana' Kilisesi kütüphane oluyor

Yenikapı'da Bizans sütun mendirekleri bulundu
Yenikapı'da Bizans sütun mendirekleri bulundu

Yüzmeye gitti; tarihi eser buldu
Yüzmeye gitti tarihi eser buldu

Roma dönemine ait tapınak merdivenleri bulundu
Roma dönemine ait tapınak merdivenleri bulundu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 