Kemankeşler Amasya’dan “ses” verdi! | FOTO

30 Mart 2017

Kemankeşler Amasya'dan "ses" verdi!

İbrahim Ethem Gören-Dünya Bülteni

Hattatların ve okçuların piri Şeyh Hamdullah’ın memleketi Amasya’da 25-26 Mart tarihlerinde geleneksel okçuluk adına kayda değer bir etkinlik düzenlendi. Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü’nün kurucusu Avukat Sencer Aydın Çıtır’ın anısına tertip edilen “Sencer Aydın Helallik Kupası” etkinliğine 32 ilden 480 okçu katıldı.

Geleneksel okçular, rahmeti vesile kılarak, 16 Ocak 2017 günü vefat eden ok menzilleri arkadaşları, duayen kemankeş Sencer Aydın Çıtır’ın hatırasını, bu topraklarda okçuluğun yeşermeye başladığı şehzadeler şehri Amasya’da özel bir etkinlikle yâd etti.

Amasya Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü’nün himayelerinde düzenlenen okçuluk etkinliğinde geleneksel okçuluğumuzun umdeleri bir sığınma sahnesi miktarı kadar olsa da ‘modern zamanlarda’ yaşanmış ve yaşatılmış oldu.

Festivale Türkiye’nin pek çok yerinden geleneksel okçuluk üzerine çalışan tirendazlar yoğun ilgi gösterdi. Talimhane Okçuluk Kulübü Başkanı Adnan Mehel’in okçularıyla birlikte hazır bulunduğu etkinlikte kemankeş hattatların piri Şeyh Hamdullah’ın yolundan giderek geleneksel okçulukla hattatlığı bir potada harmanlayan kemankeş- hattat Mahmut Şahin de katıldı. Bir yandan bugünün ve yarının irfanına nitelikli hat eserleri kazandırmanın telaşında bulunan Hat Hocası Mahmut Şahin, diğer yandan da Şeyh Hamdullah’ın ve hocası Ali Alparslan’ın hocası Hezarfen Necmeddin Okyay’ın izini takip ederek “Ya Hakk” nidalarıyla ok atıyor.

Kemankeş Hattat Mahmut Şahin ile okçuluk serencamı özelinde Sencer Aydın Helallik Kupası’nı konuştuk.

İbrahim Ethem Gören: Mahmut Hocam. Okçuluk serencamınızla başlayalım isterseniz. Okçuluğa namıdiğer kemankeşliğe gönlünüzü nasıl kaptırdınız?

Hattat-Kemankeş Mahmut Şahin: Öncelikle böyle bir etkinliği kayda değer bulup halkımızla paylaştığınız için teşekkür ederek başlamak isterim sözlerime. 1991 yılında hüsn-i hat sanatına Caferağa Medresesi’nde hattat Aydın Ergün hocamla rika dersleri alarak başladım. 1993 yılında Hekimoğlu Ali Paşa Camiinde Hattat Hüseyin Kutlu hocamla sülüs nesih devam ettim ve 2001 yılında icazete hak kazanıp 2007 yılında icazetimi aldım. Aynı zamanda rahmetli Hocam Prof. Dr. Ali Alparslan hocamdan talik yazı dersi alıp 2005 yılında talik icazetimi aldım. Bu serencam içinde hat sanatının kültür ve geleneğine de hâkim olmak için devamlı konu ile ilgili okumalar yaptım. Hattat biyografilerinde en çok dikkatimi çeken husus hattat üstatlarımızın mutlaka başka bir sanata olan meyilleri oldu. Kimi neyzen, kimi bestekâr, kimi ressam ve kimi kemankeşlik ile meşgul olmuşlar. Memleketimin Trabzon olması hasebiyle silahlara karşı bir zaafımız olduğu kesin. Ben de bu nedenle kemankeşlik üzerinde yoğunlaştım. Fakat zamanla hattat biyografilerini incelerken hattatların meslekî hastalığının hareketsizliğe bağlı felç olduğu dikkatimi çekti. Oysaki kemankeşliğe meraklı olan hattatların sadece birinde bu hastalığın pençesine düştüğünü müşahede ettim. Bu yüzden kemankeşliğe merak saldım.

EFENDİMİZ (SAV): “İLAHİ BU SENİN OKUNDUR. ATIŞINI DOĞRULT“

Kemankeşlikte piriniz/hocanız kimdir?

Kemankeşlikte pirimiz Aşere-i Mübeşşere’den Hazreti Sa’d bin Ebu Vakkas’tır. Eshâb-ı Kiram’ın büyüklerindendir.Dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. İsmi Sa’d, künyesi Ebu İshâk’dır.Peygamber Efendimiz (sav) tarafından, büyük iltifatlara ve dualara mazhar olmuştur. Peygamberimiz (sav) ok atarken Ona, “At Ya Sa’d! Anam, babam sana feda olsun!” diye dua etmiş, her ok atışında “İlahî bu senin okundur. Atışını doğrult.” “Allah’ım sana dua ettiğinde Sa’d’ın duasını kabul eyle” diye dua etmiştir.

REİS’ÜL-HATTATÎN ŞEYHU’R-RAMİYÂN

‘Piri Sani’niz Şeyh Hamdullah için de bir bahis açalım…

Hay hay İbrahim Ethem Bey. ‘Pir-i Sani’miz hüsn-i hat sanatında da olduğu üzere Şeyh Hamdullah Efendi’dir. Şeyh Hamdullah, 1429 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Babası, Buhara Türklerinden olan ve Amasya'ya göç eden Mustafa Dede'dir. Babası aynı zamanda Sühreverdiyye tarikatının şeyhidir. Reis-ü’l-Hattatîn Şeyh’ür-Ramiyân olarak anılır.

“Şeyh” ünvanını ok atıcılığından almıştır. Ok ve yay yapmakta meşhurdur. Şeyh Hamdullah iyi bir ok atıcısı olduğunu 1100 adımlık atışıyla göstermiştir. Pehlivanlar arasında ok atış rekoru kırarak menzil sahibi üstat olmuştur. Bu başarıları sebebiyle Padişah II.Bayezid tarafından Mahmud ve Hamza Dede’den sonra Ok Meydanı Atıcılar Tekkesi Şeyhliği’ne tayin edilmiştir.

Benim yetişmemde ve kemankeş olmamda üstadım ise Adnan Mehel’dir.

GELENEKSEL OKÇULUĞUMUZ ALAN VE MENZİL KAZANIYOR

Bu alanda ne türden çalışmalar yapıyorsunuz?

Kemankeşliğe, hüsn-i hat derslerimdeki yoğunluğum sebebi ile fazla vakit ayıramıyorum, ancak yapılan koşulara ve etkinliklere elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Takriben on sene oldu başlayalı bu sanata. Biz başladığımız dönemde bir elin parmaklarını geçmezdi gelenekli okçuluk meraklıları. Elhamdülillah günümüzde yüzlerce kişi bu geleneği yaşatmaya çalışıyor, onlarca kulüp var. Organizasyonlara, etkinliklere katılımlar yüzlerle ifade ediliyor. Hâsılı geleneksel okçuluğumuz alan ve menzil kazanıyor.

Okçulukta ne arıyorsunuz?

“Kim, ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.” buyuruyor Peygamber Efendimiz (sav) birinci öncelik bu tabi ki. Bir de hat sanatına gönül vermiş eski üstatlarımızın kemankeşliğe düşkünlüğü bize rehber oldu.

Aradıklarınızın ne kadarını buldunuz?

Çok güzel dostluklar kuruldu bu takribi on sene içinde. Gelenekli malzemeler kullanan arkadaşların sayısı arttı. Sergiler açıldı. En önemlisi Ok Meydanı, Okçular Vakfı olarak tekrar açıldı. Üstadımın üstadı hattat kemankeş Necmeddin Okyay adına yarışmalar düzenlendi. Mutlaka her sanat ve zananaat dalında olduğu gibi yozlaşmalar da yaşansa okçuluk sanatı/zanaatı neşvü nema buldu. Bizden sonra gelecek arkadaşlar eminim daha fazla gayret ederek bu çıtayı yukarılara çekeceklerdir.

Geleneksel okçuluk denildiğinde ne anlaşılması gerekiyor? Geleneksel okçuluk nedir?

Ok ve okçuluk, pek çok milletin tarih sahnesine çıkışından itibaren rağbet ettikleri bir harp sporu olarak özel önem verdiği bir savaş tekniğidir. Özellikle milletimiz bu sporla asırlar boyu iç içe yaşamıştır. Gerek savaşta, gerekse barışta askerî talimleri bir yarışma haline getirmiştir. Sultanlarımız birçok ilimizde ok meydanları kurmuştur. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren okçuluk Osmanlı’da planlı ve düzenli bir spor faaliyeti olarak yapılmıştır, bu amaçla da “Ok meydanı” isminde 34 büyük meydan tahsis edilmiştir.

Ok meydanlarının hususiyetleri nelerdir?

Ok meydanlarının kendilerine ait ödenekleri, idarecileri, hizmetlileri vardı ve buralarda sporcular ikamet etmekte, antrenmanlar ve yarışmalar düzenlenmekteydi.

Meşhur meydanlar nerelerde kurulmuştur?

Ok meydanları arasında en bilineni İstanbul’daki Okmeydanı'dır. İstanbul'un fethinden sonra, alan, sahiplerinden alınıp resmî olarak okçuluk sporu hizmetine verilmiştir. Sultan fermanı ile alanın sınırları belirlenerek alana tırnaklı hayvan sokulması, ölü gömülmesi, ev yapılması ve alanda kuş uçurtulması yasaklanmıştır.

OK MEYDANLARI 19’UNCU YÜZYILA KADAR ŞENLENMEKTEYDİ

Ok meydanları nasıl şenleniyordu?

Pazartesi ve perşembe günleri müsabakalar ve atışlar yapılmaktaydı. Müsabaka ve çalışmalar dışındaki günlerde de sporcular meşk yaparlardı. Bu gelenek 19.yüzyıla kadar devam etmiştir.

Son Hattatlarda, Tuhfe’de pek çok kemankeş hattatın ismine yer verilmiş. Kemankeş hattatlarla ilgili müstakil bir yayın/kitap düşünüyor musunuz?

Kemankeş Hattatlar adı altında bir çalışmamız yayına hazır inşallah. Kocaeli’nden öğrencim Serra Bostan kızımız ile birlikte hazırladık. Kamankeşlik ile meşgul olmuş hattatların biyografilerinden oluşuyor.

Yayına hazır inşallah. Allah imkân ve fırsat verirse kemankeşlik alanında da elimizden ne geliyorsa yaparız biiznillah.

Yakın tarihte Necmeddin Okyay; Osmanlı Cihan Devleti’nin ihtişamlı yıllarında da Şeyh Hamdullah hattatlıkla kemankeşliği bir arada götürmüşler. Günümüzde sizden başka kamış kalemle tîri bir arada kullanan kimler var?

Bursa Bab-ı Nun derneğimiz çatısı altında okçuluk faaliyetlerine başladık. Bursa’da okçuluk çalışmaları hocamız Muhammet Akçay gözetiminde devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetersiz de olsa meşhur kemankeş Bursalı Şüca adına bir meydan açtı. Amasya’dan öğrencim Aytuğ Talha Yıldız, Bursa’dan öğrencim Ömer Cihat Bay bu sanatları bir arada yürütüyorlar.

‘ERDİRİR TÎRİ MENZİLİNE ANCAK NİDA-İ YA HAKK’

“Ne hava ne keman ne kemankeş ancak/Erdirir tîri menziline nida-i Ya Hakk” sevdiğim bir söz, yahut kemankeşlik umdesidir. Bu hususta neler söylemek istersiniz?

Nurettin Topçu rahmetli ‘Hakikat yolculuğunda bir basamak olan sanat kendisinden daha üst basamakları temsil eden ahlak ve hayrın yanında anılmalıdır. Sanat insanı Allah’a yolculukta kendisinden daha ileri durak olan ahlaki yaşayışa da hamlelere hazırlar.’ demiş. Bu bağlamda Üstad Necip Fazıl Kısakürek rahmetlinin de “Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış/Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış” mısraları gündeminizdedir.

Bizler aslın, Allah rızasını kazanmak olduğunu ve her ne olursa ondan kaynaklandığı bilincinde olarak çalışmalarımızı yaparız. Bu nedenle keman, kemankeş ve hava koşulları değil; okun hedefe varması tamamen Allah’ın iradesi ile olur, bunu biliriz.

İcazet alan veya menzil rekoru kıran kemankeşlere üstatları tarafından Enfal suresinin 17. Ayeti “Ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ” kulaklarına okunur.

AMASYA HÜSN-İ HATTIN İLK BAŞKENTİDİR

Amasya’da neler yaptınız?

Amasya malumunuz üzere şehzadeler şehridir. Şeyh Hamdullah Efendi, Şehzade Bayezid ile burada tanışmış ve hem hüsn-i hat ve hem de kemankeşlik üzerinde meşk eylemişlerdir. Bu sebep ile Amasya hüsn-i hattın ilk başkenti sayılır bizlerde. Sonra Edirne ve nihayet İstanbul bu meyanda başkent olmuştur.

Yıllardır merak ettiğim bir şehirdi fakat ne yazık ki kemankeş bir dostumun vefatından sonra gidebildim. Amasya’da öğrencim Aytuğ Talha Yıldız ile ilk olarak tarihi yerleri gezdik ve Şeyh Hamdullah Efendi’nin meşk ettiği tepeye çıktık. Aynı gün Amasya ValimizSalih Işıketkinliğimize katıldı. Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri, çeşitli illerden okçular ve vatandaşlar katıldı. 32 ilden 480 okçunun katıldığı etkinlikte, yürüyüş korteji İstasyon Köprüsü’nden başlayarak, Alçak Köprü’ye kadar yürüdü. Ardından merhum Sencer Aydın Çıtır anısına Alçak Köprü’den Vali Işık ve protokol üyelerince alevli ok ve ıslıklı ok atıldı. Etkinliğe daha sonra Yavuz Selim Meydanı’nda devam edildi. Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Aydın ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir etkinlik alanında yaptıkları konuşmalarda okçuluğun ata sporlarımızdan biri olduğunu, gelecek nesillere de bu kültürümüzün aktarılmasıyla beraber sahip olduğumuz değerlerin var olacağını belirterek, okçuluk sporuna gönül vermiş merhum Sencer Aydın Çıtır’ın anısının yaşatılmaya devam edileceğini söylediler. Bir gün sonra Amasya kapalı spor salonunda yarışmalar düzenlendi ve etkinlik sona erdi.

Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü’nün faaliyetleri hakkında neler biliyorsunuz?

Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü başta rahmetli Sencer Aydın Çıtır olmak üzere Mustafa Töre, Hüsamettin Aydın, Medet Karayazı, Burak Karayazı, Sezgin Özbayraktar, Mustafa Karaböcek, Arif Çelikcan, Aytuğ Talha Yıldız, Mahir Mızrak, Burak Noyan, Zafer Koçak, Resul Ekiz ve Seyfullah Coşkun tarafından kurulmuştur. Gelenekli malzemeler yapmaya gayret eden ve her etkinliğe katılmaya çalışan dost canlısı bir kulüptür.

Sencer Aydın kimdir? “Sencer Aydın Helallik Kupası” hakkında bilgi verir misiniz?

Asıl mesleği Avukatlık olan ve Amasya barosuna kayıtlı avukatlık yapan Sencer Aydın Çıtır 1968 yılında doğmuş. Biz onu kemankeşliği ve dost canlılığı ile tanıdık. Elinden geldiğince tüm yarışmalara ve etkinliklere katılırdı. 14 Ocak 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı ve kutlu bir yolculuğa çıktı. Mekânı Cennet olsun inşallah.

Âmin. İnşallah.

Amasya’daki cenaze merasiminde Adnan Mehel üstadımız ve diğer arkadaşlar aramızdan ayrılışının kırkıncı günü bir etkinlik ile onu yâd etmek ve hayali olan Türkiye’nin dört bir tarafından kemankeşleri Amasya’da toplamak isteğini yerine getirmek için

“Sencer Aydın Helallik Kupası” düzenlenmesini istediler. 480 kemankeş başta Rıza-i Kelimetullah olmak üzere tüm şehitlerimiz ve rahmetli Sencer abimiz için ok attılar.

Kupa heyecanı nasıl bir havada cereyan etti? Hangi havada ne tür atışlar yaptınız?

Tatbikî Sencer Ağabeyimizin yokluğunda olması bizleri üzdü. Ama vefatı ile de Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce okçu onun adına Amasya’ya gelip ok attılar.

Atışlar 18 ve 25 metreden puta atışları olarak yapıldı. Erkekler, hanımlar ve çocuklar olarak kategorize edildi.

Okçular bir araya gelince neler yapıyor? Gündemlerinde neler oluyor? 480 okçu Amasya’da neler yaptı?

Amasya Şeyh Hamdullah Okçuluk ve Spor Kulübü bizleri en güzel şekilde ağırladı. Güler yüzleri ve misafirperverlikleri bizleri memnun etti. Türk Telekom, Amasya Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Amasya Valiliği destekleyici oldular. Yarışmalar herhangi bir kaza olmadan tamamlandı. Başarılı olan arkadaşları tebrik ediyorum.

Kemankeş arkadaşlar bir araya geldiklerinde yeni buldukları kaynakları, malzeme yapım tekniklerini ve geleneğe bağlı olarak hazırladıkları kıyafetlerini paylaşırlar. Karşılıklı fikir teatisi yapılır ve

‘Bu gelenek ileriki nesillere nasıl yozlaşmadan aktarılır?’ meselesini mütalaa ederler.

BİRBİRİMİZİN ÜZERİNE BASARAK BİR YERLERE GELEMEYİZ

Sizin ilave etmek istediğimiz hususlar nelerdir?

Bizler ahde vefa göstermeli ve kemankeşliğe zerre miktarda katkısı olan dostlarımızı yâd etmeliyiz. Bu bütün gelenekli sanatlarımız için de böyle olmalı. Kırarak, dökerek, birbirimizin üstüne basarak bir yere gelemeyiz. Sencer Ağabeyimizin de çok söylediği gibi ‘Sizi seviyorum’ demeliyiz. Ayrışmamalı, bütünleşmeliyiz. Her kafadan ayrı bir ses çıkmamalı ve “Ben bu işi en iyi bilirim”i bir tarafa bırakmalıyız. Çok daha güzel günler pek yakında gelecek inşallah.

İnşallah Mahmut Hocam. Ümitvarız. Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Son olarak söylemek istediğim bir geleneği daha ihya ediyoruz inşallah ve Sencer Ağabeyimizinn mezar taşını Şeyh Hamdullah Efendi’nin ayak taşına benzetip yaptırıyoruz.

EL HÜKM-Ü LİLLAH DEYÜB İHLÂS İLE OKU TAŞINI

Bizim başımıza ancak Kemankeşliğin Pir-i Sanisinin ayaktaşı layıktır diye düşünüyoruz. Kitabesine de ben fakirin düştüğü tarihi yazıyoruz inşallah…

El- Hükm-ü lillah deyüb İhlâs ile oku taşını

Dedi dostları ardından çok erken oldu çok

Mahmud dedi tarihin akıtıp iki gözünden yaşını

Kemankeş Sencer Aydın attı Firdevsi âlâya bir ok…

İlginiz için teşekkür ederim.

Ben de teşekkür ederim İbrahim Ethem Bey.