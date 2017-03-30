14:48, 30 Mart 2017 Perşembe

Bu gece Regaip Kandili

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu gece idrak edilecek.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor.

Ankara Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Beştepe Millet Camisi'ndeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Programa Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu konuşmacı olarak katılacak.

"ÜÇ AYLAR, HER BİRİ İLAHİ TECELLİLERLE, İKRAMLARLA DOPDOLU OLAN MANEVİYAT İKLİMİDİR"

Sönmezoğlu, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarından oluşan üç ayları "rahmet ve bereket mevsimi" diye nitelendirerek, "Üç aylar, her biri ilahi tecellilerle, ihsan ve ikramlarla dopdolu olan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri ile süslenmiş maneviyat iklimidir." ifadelerini kullandı.

Üç ayların, tövbe ve istiğfarlarla, günahlardan, hatalardan arındırmak, ruhları dua ve ibadetlerle ferahlatmak, kulluk şuurunu tazelemek ve Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Sönmezoğlu, "Müslümanlar olarak, bu mübarek ayları ve içerisinde bulunan kandil gecelerini tövbe, ibadet, hayır hasenatla ihya etmenin ve en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olmalıyız. Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz, milletimiz ve bütün din kardeşlerimiz için bol bol dua etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.