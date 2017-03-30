Güncelleme: 14:59, 30 Mart 2017 Perşembe

İngiltere ile AB arasında "tehdit" tartışması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinden (Brexit) sorumlu bakanı David Davis, AB'ye iletilen Brexit mektubunda birliğe yönelik bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Amber Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.

Brexit Bakanı Davis, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a dün yolladığı ve ülkesinin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MAY'İN UYARISI TEHDİT DEĞİL"

May'in AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılamaması durumda, Avrupa ile güvenlik konusundaki işbirliğinin zayıflayacağı uyarısının "tehdit" niteliğinde olmadığını belirten Davis, "Başbakanın söylediği şu: Bir anlaşmaya varmak istiyoruz, eğer bir anlaşmaya varamazsak bu iki taraf için de kötü olur. Anlaşmaya varamazsak, adalet ve içişleri alanlarında bugün mevcut olan düzenlemeleri kaybederiz." diye konuştu.

RUDD: EUROPOL'DEN ÇIKARSAK, BİLGİLERİMİZİ BERABERİMİZDE GÖTÜRÜRÜZ

İçişleri Bakanı Rudd ise, "güvenlik alanındaki işbirliğinin AB’nin bir gerçeği" olduğunu belirterek, bunun Brexit sürecinde yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa polis teşkilatı Europol’e en büyük katkıyı sağlayan ülke olduğunu belirten Rudd, "Europol’den çıkarsak, bilgilerimizi beraberimizde götürürüz. Bu, yasada böyle. Gerçek şu ki Avrupalı ortaklarımız bizden bilgilerimizi orada tutmamızı istiyor, çünkü biz diğer Avrupa ülkelerini de güvende tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosunun Brexit Müzakerecisi ve Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, May’in mektupta kullandığı ifadeleri "tehdit" olarak nitelendirmiş ve vatandaşların güvenliğinin pazarlık konusu yapılamayacak kadar önemli olduğunu söylemişti.

İngiltere, AB ile ayrılık koşulları ile eş zamanlı olarak kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere etmek istiyor ancak başta Almanya olmak üzere bazı AB üyeleri buna karşı çıkıyor.

Theresa May AB'ye dün yolladığı 6 sayfalık mektupla ülkesinin birlikten ayrılma sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşmasının 50. maddesinin işletilmesini talep etmişti. May'in mektubuyla başlayan Brexit sürecinin 2 yıl sürmesi ve İngiltere'nin 2019 mart ayında birlikten ayrılması öngörülüyor.