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ABD'den Polonya'ya muharebe malzemesi yığınağı
ABD'den Polonya'ya muharebe malzemesi yığınağı

Avrupa'daki ABD ordusu Polonya'da yardım malzemeleri indiriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aktif görev tanımı tabur görevi yapmak ve muharebe malzemesi desteği sağlamak olan, 21nci Harekat Alanı Destek Komutanlığı 16. Destek Birliği'ne bağlı olarak hizmet verecek, ABD Kara Kuvvetleri Milli Muhafız ve ABD İhtiyat Teşkilatı birlikleri Polonya'nın Gdansk kentine ulaşarak yardım malzemelerini indirmeye başladı.

Toplamda 17 birliğe yetecek kadar muharebe malzemesi taşıyan birlikler, Polonya dışındaki yerlere posta, askeri polis, mühimmat nakli, taşıma gibi, lojistik desteklerde bulunacak.



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ABD'den Polonya'ya muharebe malzemesi yığınağı
ABD'den Polonya'ya muharebe malzemesi yığınağı

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