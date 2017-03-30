İşgal güçlerinden Filistin Toprak Günü'nde müdahale | FOTO

İsrail askerleri, "Toprak Günü" dolayısıyla Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.
Filistin Toprak Günü münasebetiyle Beytüllahim'e bağlı Beyt Cala beldesinde düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını işgali ve halka yönelik ihlalleri protesto edildi.
Gösteri sırasında, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında inşa ettiği "Ayrım Duvarı"na doğru yürümek isteyen Filistinliler, İsrail askerleri tarafından engellendi. Askerler, Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan ve Ayrım Duvarı'nın yıkılması yönünde sloganlar atan gençleri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Olayda çok sayıda Filistinli, gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
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