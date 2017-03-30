Macaristan'dan AİHM'e tepki

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) acilen reforme edilmesi gerektiğini savunarak "(AİHM'in) Verdiği kararlar Avrupalıların güvenliğini tehdit edip, sığınmacılara davetiye anlamına geliyor." dedi.
Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisinin Malta'daki zirvesine katılan Orban, burada yaptığı konuşmada sığınmacı krizine ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa'daki sığınmacıların oluşturdukları "paralel toplumlar"da yaşayarak çoğunluğun bir parçası olmayı reddettiğini savunan Orban, "Orta Avrupa'nın görüşüne göre, eğer bu şekilde devam ederse henüz bizim dönemimizde Batı Avrupa'da Müslüman çoğunluk oluşacak. Orta Avrupa sığınmacı politikasını yeniden düzenlemek isterken Batı bizi ideolojik baskı altında tutuyor." şeklinde konuştu.
Macaristan'ın AB sınırlarını koruduğunu ama buna rağmen ülkesinin Brüksel tarafından sürekli eleştirildiğini öne süren Orban, "Göçmenliğin terörizmin truva atı olduğu kesinleşti. Liberal düşünce, göçmenliğin gerçek tehlikelerini anlamada yetersiz. AİHM de acilen reforme edilmeli çünkü verdiği kararlar Avrupalıların güvenliğini tehdit edip, sığınmacılara davetiye anlamına geliyor.'' dedi.
Avrupa'nın dış politikada büyük hatalar yaptığını, AB'nin ve ABD'nin izlediği dış politikanın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu ve acı da olsa bunun açık bir şekilde konuşulması gerektiğini belirten Orban, "İstikrarın ana merkezde olduğu yeni bir dış politika gerekli." ifadelerini kullandı.
AİHM, Macaristan'ın 2 sığınmacıyı 23 gün kapalı bir sınır bölgesinde tutarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesini ihlal ettiği yönünde karar vererek bu ülkeyi, sınır dışı ettiği sığınmacılara tazminat ödemeye mahkum etmişti.
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