Venezuela'da parlamentonun yetkilerine el konuldu

İngiltere ile AB arasında "tehdit" tartışması

Brexit Bakanı Davis, "Başbakanın söylediği şu: Bir anlaşmaya varmak istiyoruz, eğer bir anlaşmaya varamazsak bu iki taraf için de kötü olur. Adalet ve içişleri alanlarında bugün mevcut olan düzenlemeleri kaybederiz" açıklaması yaptı