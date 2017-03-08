16:19, 30 Mart 2017 Perşembe

Çanakkale'de 48 yabancı uyruklu yakalandı



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Ayvacık'tan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 48 yabancı uyruklu yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, Midilli Adası'na geçmek isteyen aralarında kadınların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 48 kişi yakalandı. Buradan İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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