16:59, 30 Mart 2017 Perşembe

Venedik'te bombacı şüphesiyle üç Kosovalı gözaltında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalyan polisinden bugün yapılan açıklamada, Kosova'dan gelen üç kişinin Venedik'te, kentin ünlü Rialto Köprüsü'nü havaya uçurma şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Venedik Savcısı Adelchi d'Ippolito, polis telsiz görüşmelerinde, "Venedik'te bulunan tüm inanmayan insanları öldürmek için Rialto'nun altına bir bomba yerleştirdiniz ve doğrudan cennete gidiyorsunuz, "sözleri üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Yapılan basın açıklamasında, "Bu, duyduğumuz endişe verici sözlerin arkasındaki grubun geçen yıldan beri gözetim altında olduğu açıklandı.

Rialto Köprüsü, 12. yüzyılın sonunda inşa edilen Venedik'in Büyük Kanalı'ndaki dört köprünün en eskisi. 16. yüzyılın sonlarından kalma kemerli bir taş yapı olan bu köprü, yüzen şehirde en tanınmış yerlerden biri ve yürüyüş yolları turistlerle dolu oluyor.