Güncelleme: 17:10, 30 Mart 2017 Perşembe

Regaib Geceniz Mübarek olsun

29 Mart 2017 itibari ile mübarek üç aylar başladı. Bu ayların başlaması ile birlikte Peygamber Efendimizin (a.s) şu duayı okuduğu rivayet edilir. "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Biz de bu duaya bütün kalbimizle Amin diyoruz.

Mübarek üç ayların tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize ve insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyoruz

Bu vesile ile Dünya Bülteni ailesi olarak Üç aylarınızı ve Regaib Gecenizi kutluyoruz