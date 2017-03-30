17:16, 30 Mart 2017 Perşembe

Ukrayna askerlerine Gürcistan'dan eğitim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Gürcistanlı mevkidaşı Levan İzoria ile düzenlediği ortak toplantıda, Gürcista’nın Ukrayna askerlerine NATO standartlarına göre dağlık ve ormanlık alanlarda savaşma konusunda eğitim vereceğini kaydederken, “Gürcistan bu alanda büyük deneyime sahip. O bizim birliklerimiz için yararlı olacak” diye konuştu.

Gürcistan Savunma Bakanı, iki ülkenin de ortak sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ukrayna toprak bütünlüğünü kesinlikle destekliyoruz. Ortak beyanımızda, ortak bir amaç uğruna imza attık; çalışmak, NATO standartlarına ulaşmak ve ortak askeri tatbikatlar düzenlemek için” diye konuştu.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifakın Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini ifade etmişti.