İstanbul'da 40 polis tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 43 şüpheli polisten 40'ı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 43 şüphelinin işlemleri sona erdi.
Nöbetçi hakimlik, aralarında başkomiserlerin de bulunduğu 40 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye'' olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 3 şüpheli polisin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest kalan şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri gereği yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Bu arada, aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve savcılıkça sadece adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 polis de, serbest bırakıldı.
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 43 şüpheli polisten 40'ının tutuklanmasına karar verildi
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