17:42, 30 Mart 2017 Perşembe

İsrail BM'ye finansal desteğini azalttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail, Birleşmiş Milletler'e (BM) finansal desteğini azalttığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen son karar tasarısı nedeniyle, İsrail'in BM'ye desteğini 2 milyon dolar azalttığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, BM'den yapılan kesintinin İsrail'i destekleyen ve gelişmekte olan ülkelerde İsrail'in uluslararası projelerini finanse etmek için kullanılacağı ifade edildi.

İsrail, bu yıl BM'ye 10 milyon 848 bin dolar yardım yapacaktı.

İsrail ve ABD, 20 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda ele alınan "Filistin ve işgal altındaki diğer Arap topraklarındaki insan hakları durumu"nun ele alındığı toplantıya katılmayarak, boykot etmişti.

İsrail'den önce ABD'den de BM'ye yapılan finansal yardımların azaltılacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, BM kurumlarına gönderilen yıllık toplam 10 milyar doları aşağı çekmek istediği belirtilmişti. ABD basınına yansıyan bir başkanlık kararnamesi taslağında da ABD yönetiminin, kriterleri karşılamamaları halinde BM kuruluşları ve diğer uluslararası örgütlere fon desteğini yüzde 40 keseceği ifadesi yer almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, ülkesinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarındaki insan hakları ihlallerinin konu edildiği 7'nci gündem maddesine "güçlü ve tartışmasız biçimde" karşı durduğunu belirtmiş ve konseyin faaliyetinin "İsrail'e karşı uzun süredir devam eden ön yargının bir parçası" olduğunu ileri sürmüştü.

ABD'nin konseye yönelik tepkisinin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, 15 Mart'ta, gerekli reformların yapılmaması durumunda ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılabileceğini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.