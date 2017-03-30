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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde Avaşin/Basyan ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında PKK'lılarca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün gerçekleştirilen önemli yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyinde de Avaşin/Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK üyelerince kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, 4 PKK'lı da etkisiz hale getirildi.

Bir başka hava harekatında ise Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi.

ŞIRNAK'TA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Merkez'de düzenlenen operasyonda ise tespit edilen üç ayrı sığınak içerisinde ise 150 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 200 biksi makineli tüfek mühimmatı, 100 kilogram amonyum nitrat, üç tüp, iki el dürbünü, çok sayıda yaşam malzemesi ve 110 kilogram kuru erzak ile Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tespit edilen sığınakta dört av tüfeği ve 33 fişeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 55 metre kablo, iki tüp, 839 kilogram esrar ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında da 10 kilogram patlayıcı madde imha edildi.

BİNGÖL'DE 4 EL YAPIMI PATLAYICI  ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki arazi aramasında ise altı ayrı sığınakta 12 tüp, 100 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 61 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, bir roketatar mühimmatı, bir araç telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ile Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki arazi araması sırasında bir mağara içerisinde beş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Ayrıca Bingöl'ün Genç ilçesinde, arazi araması sırasında tespit edilen dört el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

2 PKK'LI TESLİM OLDU

Hatay'ın Belen ilçesindeki bir sığınakta ise 3,45 kilogram A-4 patlayıcı, 162 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 159 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, bir roketatar mühimmatı, bir el telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan Suriye'deki sözde PYD/PKK kontrolündeki bölgelerden kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist de Mardin ve Şırnak'taki hudut birliklerine teslim oldu.



İlgili Konular Kuzey Irak TSK Genelkurmay Başkanlığı
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