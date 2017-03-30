Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü açıldı

Gazi Mihal Köprüsü çıkışında TEM Edirne Karaağaç bağlantı yolunun (Meriç Köprüsü) açılış törenine iştirak eden AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bu eserin tamamlandığını ve açılışının yapıldığını ifade etti.
Yıldırım, bu köprünün kendisine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden daha önemli olduğunu dile getirerek, "Niye önemli biliyor musunuz? Türkiye'nin bir kara parçası, Karaağaç, sel gelir Meriç taşar, Edirne ile irtibatı, bağlantısı kesilirdi. Bu köprünün uzunluğu bin 943 metre. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden daha uzun. 'Ya işte de buraya da bu masraf yapılır mı?' diyebilirler. Geçmiş yıllarda bunu yapmak istememiş olabilirler ama biz diyoruz ki tek bir insanımızın yaşadığı bir yer bile olsa, ona ulaşmak, ona hizmeti götürmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.
Bugün bu hizmeti yapmış olmanın gönül rahatlığıyla, huzuruyla vatandaşların karşısında olduklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Tarihe tanıklık eden Meriç Nehri üzerine bu güzel köprüyü yaptık. Hayırcılar ister dinlesin ister dinlemesin. Bizim hizmetimiz millet için. Millete hizmette siyaset olmaz. İşte eser. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eser siyaseti yapıyoruz. 15 yıldır ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye, her tarafta yollarla donattık, hava yolunu halkın yolu yaptık. İnsanımızın hızlı tren özlemini giderdik. Şehir hastaneleriyle sağlıkta devrim yaptık. Sağlıkta yapılan değişiklik ve devrim bugün birçok Avrupa ülkesinde yok. Bu eserler kesintisiz devam etsin istiyor musunuz? İşte bunun yolu 16 Nisan halk oylamasında kararımız 'evet'. Böylece 2023'e giden büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak yolları açacağız. Biz Türkiye'nin yollarını açtık, tek yolları bölünmüş yol haline getirdik. Yolları böldük, vatandaşı birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu yaptık ama bir yol var ki sürekli vesayet üretiyor, sürekli darbe üretiyor. Bu da anayasa yolu. Anayasa yolunu, gücümüz yetmedi, açamadık. Şimdi anayasa otoyolunu açmaya hazır mısınız? Siz anayasa yolunu açın, biz iki şeritli yolları, dört şeride çıkaralım. Otoyolları da yapalım, Çanakkale Köprüsü'nü de yapalım."
Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da bir seçimin yapılmadığını, 16 Nisan'da bir anayasa değişikliğinin oylanacağını ifade ederek, partilerin seçilmeyeceğini, adayların olmayacağını, sadece Türkiye'nin geleceği için karar verileceğini söyledi.
Daha hızlı kalkınan, büyüyen, darbelerle, vesayetlerle uğraşmayan, bütün gücünü ve gayretini ülkenin refahı için harcayan güçlü iktidara, istikrara evet denileceğini veya bu modası geçmiş darbe döneminden kalan anayasaya razı olunacağını dile getiren Yıldırım, "Sürekli kriz ve darbe teşebbüsleri üreten bu anayasaya razı mıyız? Değişime var mısınız? " dedi.
Açılışı yapılan yolun toplam 7,5 kilometre olduğunu belirten Yıldırım, Avrupa'dan gelen TEM Otoyolu'na bağlantının, bu köprünün devamında da bulunduğunu anlattı.
Yolun iki iş yaptığını dile getiren Yıldırım, "Bir, gelince hemen buradan Edirne'ye giriyorsunuz. İkinci görevi de Karaağaç'taki hemşehrilerimiz, Romanlarımız, onların yollarının kesintiye uğramasını engelliyor. Sürekli açık. İstediği kadar Meriç taşsın. Hiç fark etmez. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun."diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Edirne'ye hızlı trenin geleceğini, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, Kars'a kadar gideceğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Ülkemizin düşmanlarına fırsat vermeyelim. Almanya, Hollanda bizim siyasilerimize izin vermiyor ama bölücü başının posteri asılı meydanlarda PKK'ya, FETÖ'ya tam yol serbest, her türlü mitingi yapması için izin veriyorlar. Bunlar bizim dostumuz mu? Dost böyle yapar mı? O halde bunun cevabını 16 Nisan'da bu millet verecek. Dosta düşmana Türkiye'nin ne olduğunu, Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu gösterecek değil mi? PKK terör örgütü istediği kadar hayır diye kampanya yapsın. FETÖ terör örgütü istediği kadar hayır kampanyası yapsın hiç fark etmez. Onlar bu milleti bilmiyor. Bu millet en zor şartlarında bile küllerinden doğmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve Cumhuriyeti bize kazandırdılar. Bizim görevimiz, Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. Bunun için gayret ediyoruz.
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