Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'daki halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da seçim otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.
Seçim otobüsünden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin 15 Nisan'a ertelendiği anons edildi.
Şehir turunu tamamlayan Akdağ, AK Parti İl Başkanlığına gelerek partililerle görüştü.
Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın için planlanan Erzurum mitinginin 15 Nisan'a ertelendiğini belirterek, Erdoğan'ın bugün Mardin'de olduğunu hatırlattı.
Erdoğan'ın Erzurum'da yarın yapmayı planladığı mitingin ise ertelendiğini ifade eden Akdağ, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanımız, yarın Erzurum'da olacaktı. Erzurum mitingini 15 Nisan'a erteledi. 15 Nisan, malum 16 Nisan'dan 1 gün önce. Erzurum'da muhteşem bir final olacak. Ertelemenin çok hususi bir sebebi yok. Muhtemelen kendileri bu sebeple erteledi. Erzurum'u 15 Nisan'a, sayın Cumhurbaşkanımıza hazırlayacağız. Erteleme ile ilgili bize iletilmiş özel bir sebep yok. Ben özel kalemle de görüştüm. 15 Nisan'ı özellikle düşündükleri için o güne ertelediklerini söylediler. Biz Erzurum'da Cumhurbaşkanımızı finale yakışır müthiş bir coşkuyla ve kalabalıkla karşılayacağız. Erzurum'a da bu yakışır."
Akdağ, halk oylaması çalışması kapsamında şehri dolaştığına işaret ederek, "Erzurum'da inanılmaz bir coşku var. 'Evet' konusunda inanılmaz bir hüsnü kabul var. Vatandaşlarımızın, karşılaştığımız kişilerin belki yüzde 80-90'ı büyük bir muhabbetle 'evet' diyeceklerini ifade ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor'' ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Erzurum'da yapmayı planladığı programın 15 Nisan'a ertelendiğini belirterek, "15 Nisan, malum 16 Nisan'dan 1 gün önce. Erzurum'da muhteşem bir final olacak" dedi.
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