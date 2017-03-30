19:26, 30 Mart 2017 Perşembe

Çavuşoğlu'ndan Tillerson'a 'Öksüz' göndermesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Bakanlıkta yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları cevapladı.

"YPG İLE PKK'NIN BİR FARKININ OLMADIĞINI KABUL EDİYORLAR"

Geçmiş yönetim döneminde taraflar arasındaki ilişkileri etkileyen bazı olaylar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi Suriye'de DEAŞ ile mücadele ederken hep birlikte, geçmiş yönetimin YPG/PYD ile iş birliği ve YPG'ye verdiği destektir. Amerikan yönetimi ve ilgili askerler dahil, kurumlar ABD'de, YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyorlar. PKK terör listesinde ama maalesef Suriye'de YPG ile iş birliği geçmiş dönemde gördük ve geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini de üzülerek gördük." diye konuştu.

"SİYASİ BİR SÜREÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, "Bu sürecin tamamen, Sarraf dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz." ifadesini kullandı.

"AÇIKLAMAYA İNANMAK İSTERİZ"

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin bir soruya karşılık, "ABD'nin niçin arandığına ilişkin bir açıklaması oldu. Biz tabii ki böyle bir açıklamaya inanmak isteriz ve bunun arkasında da bir şey aramak istemeyiz ama neticede bu konunun detaylarını da somut olarak görmek isteriz." yanıtını verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI REX TİLLERSON

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik taahhütleri yineledikleri bilgisini veren Tillerson, görüşmelerinde üç ana konuya odaklandıklarını anlattı.

DEAŞ'ı yenmek ve bölge içinde istikrar sağlamanın yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Tillerson, uzun yıllardır NATO müttefiki olduğunu hatırlattığı Türkiye'nin aynı zamanda DEAŞ karşıtı küresel koalisyonda da yer aldığına vurgu yaptı.

Tillerson, DEAŞ'ın bölge içinde güçlenmesini engellemeyi ve ayrıca yeni ortaya çıkabilecek terör tehditlerine mani olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Tillerson, 2016 yılında 17,4 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak istediklerini vurguladı. Tillerson özellikle sağlık, enerji, eğitim, teknoloji ve bilim konusundaki karşılıklı sözleşmeye bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Tillerson, "Sonuçta ABD hem Türk halkı için her zaman güvenilir bir müttefik hm de bu ülkenin emniyet ve güvenliğine, ekonomik fırsatların geliştirilmesine kendini adamış bir ortaktır. Zorluklara karşılıklı beraber göğüs germeyi iple çekiyoruz. (Donald) Trump yönetimi de uzun zamandır var olan bu dostluğumuzu aynı şekilde güçlendirmeye yönelik taahhüdünün altını çizmeye devam edecektir." diye konuştu.

ADİL ÖKSÜZ'E TELEFON

Tillerson’a, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden firari Adil Öksüz’ün girişimden 6 gün sonra ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğuna kayıtlı bir numaradan aranması da soruldu. Tillerson, "Buradaki konsolosluğun amacı vize statüsünde değişiklik olduğunda haber vermek, bu normal bir prosedürdür." ifadesini kullandı.

Rex Tillerson, "Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin YPG ve PKK arasında ayrım yapmadığını söylüyor. Bu konuda görüş ayrılığı nasıl giderilecek" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"DEAŞ ile mücadele konusunda şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ı yenme konusundaki taahhüdünden herkes emin olsun. Koalisyonun amacı budur. Dünya üzerinde terör nerede ortaya çıkıyorsa bu koalisyonla karşı karşıya gelecektir. Kimse bundan şüphe etmesin. Bu sonuca ulaşmak için kullanılan taktikler ise işte orada bu önemli ortaklarımızla bir araya gelmemiz gerekiyor. O noktada karar almamız gerekiyor. Koalisyon üyelerinin bir araya gelip askeri faaliyetler konusundaki tartışmaları bu sebeple devam ediyor. Tartışmalar devam edecektir. Bugün de tartışmalar devam etti. Ne tarz seçenekler, opsiyonlar var önümüzde, üstünden gittik. Açıkça söylüyorum, bunlar zor kararlar ve zor seçimler, farkındayım ama bu çok açık faydalı tartışmalar olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakan gün içindeki bu tartışmaları dikkate alacaklar. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, ABD ve Türkiye bu koalisyonun ortağı olmaya devam edecektir."