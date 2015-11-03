Volkswagen emisyon davasında 10 ABD eyaletiyle anlaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den (VW) yapılan açıklamada, şirketin dizel araçlarında emisyon testlerini manipüle eden yazılım kullanarak çevreyi kirletmesinden dolayı, ABD'nin 10 eyaletine toplam 157 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Buna göre VW, söz konusu tazminatı ABD'nin Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletlerine ödeyecek.
Şirket, geçen sene de, dizel araçlarının çevreyi kirlettiği gerekçesiyle ABD'nin 44 eyaletiyle toplam 603 milyon dolar anlaşmaya varmıştı.
VW, ABD hükümetine ve federal regülatörlere de toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 10 Ocak'ta imzalamış ve emisyon davasında tüm suçlamaları da 10 Mart'ta kabul etmişti.
Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım kullanan VW'in, bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenber, ABD Dışişleri Bakanının Ankara ziyaretine ilişkin "İki müttefikimizin bir araya gelip DEAŞ'la mücadele ve Suriye'ye ilişkin beraber çalışmalarını temin etmek için görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD'deki emisyon davasında toplam 10 Amerikalı eyaletle anlaştığı duyuruldu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde PKK'ya ait olduğu tahmin edilen 8 tünel bulundu
Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında çeşitli uyruklara sahip 18 sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, kemer sıkma politikası çerçevesinde AP üyeliğini de bitirmeye karar verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Daha önce yeni bir belde inşa edeceğimizi söyledim. Bunu ilk defa aralık ayında söyledim. Bugün o vaadi yerine getireceğim. Çok yakında ayrıntılarını öğreneceksiniz" dedi
İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen son karar tasarısı nedeniyle BM'ye desteğini 2 milyon dolar indirdi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne NATO standartlarında savaşmayı öğretmek için Gürcistan destek verecek
İtalya'nın Venedik şehrindeki ünlü Rialto Köprüsünü bomba ile havaya uçurmak istediği öne sürülen üç Kosovalı gözaltına alındı
Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhaliflerin kontrolündeki parlamentonun tüm yetkilerini geçersiz kılarak kendi üzerine aldı
Macaristan Başbakanı Orban, AİHM'nin acilen reforme edilmesi gerektiğini çünkü verdiği kararların Avrupalıların güvenliğini tehdit edip, sığınmacılara davetiye anlamına geldiğini öne sürdü
Etiyopya'da bir süredir devam eden olağanüstü hal (OHAL) 4 ay uzatıldı.
28. Arap Birliği Zirvesi'nin kapanış bildirisinde yer alan, ülkelerin içişlerine "yabancı müdahale"yi reddeden ifadelere İran Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki "Toprak Günü" dolayısıyla yapılan gösteriye müdahalesinde, çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi
Hindistan'ın kuzeyinde bir yolcu treninin 8 vagonunun raydan çıkması sonucu 32 kişi yaralandı