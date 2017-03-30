Güncelleme: 02:20, 31 Mart 2017 Cuma

Osmanlı'dan bu yana '1001 Hatim Duası' geleneği sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmanlı'dan bu yana devam eden Sultan II. Murat Han tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de 4 asırdır devam ettiriliyor.

Tunca Nehri kıyısında 1435 yılında Sultan II. Murat döneminde yaptırılan Dar'ül Hadis Camisinde yarın yurdun pek çok yerinden gelen vatandaşlarca hatim duası yapılacak.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın 414’üncüsü gerçekleşecek hatim geleneği için Türkiye’nin farklı yerlerinde pek çok kişinin kente geleceğini söyledi.

Eroğlu, 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Türkiye genelinde bin 400 hatmin duasının yapılacağını ifade etti.

Sultan Murat Han'ın 30 hafızı görevlendirerek başlattığı geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"O zamanlar 30 hafız görevlendirilerek vakıftan aldıkları parayla yıl içinde hatimler okur, Regaip Kandili günü cemaatin katılımıyla okunan hatimlerin duası burada yapılırmış. Bu gelenek 1903 yılından itibaren bir süre unutulmuştu. Ancak 14 yıldan bu tarafa Dar'ül Hadis Cami Derneğimizin ve Sultan II. Murat Han Vakfımızın koordinatörlüğünde bu geleneği sürdürüyoruz. Bu sene 414’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Cuma namazından önce İl Müftümüz Emrullah Üzüm’ün teşrifiyle ve binlerce kişinin katılımıyla duamız yapılacak. Camimizin cemaati başta olmak üzere, çevre illerden gelecek vatandaşlarımızın okuduğu bin 400’e yakın hatmin duası olacak."

ŞEHİTLER İÇİN OKUNACAK

Şehitler için de dua edeceklerini belirten Eroğlu, "Bu sene hatimlerimizin duasında başta 15 Temmuz’da milletimizin birliği ve dirliği için bir gecede canlarını veren şehitlerimiz için o hatimler okunacak. Aynı zamanda ülkemizin birlik ve beraberliği için sınır boylarında, şehirlerde güvenliğimizi sağlamak amacıyla şehit düşen tüm şehitlerimizi anacağız. Devletlerimizin kuruluşundan bu yana emeği geçen bütün devlet büyüklerimizi burada anmış olacağız." ifadelerini kullandı.