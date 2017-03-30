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Güncelleme: 04:30, 31 Mart 2017 Cuma

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81 ilin kültürü 'Tek Türkiye' sloganıyla sergileniyor
81 ilin kültürü 'Tek Türkiye' sloganıyla sergileniyor

Türkiye'nin 81 ilinden 81 öğretmenin sanal ortamda bir araya gelerek hazırladığı proje ile kaybolmaya yüz tutan kültürel değerler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergilerle tanıtılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de 81 ilden 81 öğretmenin hazırladığı "Çemberimde Gül Oya" Projesi ile illerin unutulmaya yüz tutan kültürel değerleri, "Tek Türkiye" sloganıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergilerde tanıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) koordinasyonunda, Türkiye'nin 81 ilinden 81 öğretmenin sanal ortamda bir araya gelerek hazırladığı, "Çemberimde Gül Oya" isimli ulusal eTwinning projesi kapsamında, illerde açılan sergilerle ülkede kaybolmaya yüz tutan türküler, halk oyunları, yöresel yemekler ve ürünler ile şehirlerin tanıtımı yapılıyor.

Öğretmenlerin gönüllü desteğiyle yürütülen, Diyarbakırlı öğrencilerin logosunu hazırladığı proje ile bugüne kadar 63 sergi düzenlenirken, 81 ilde 81 sergiye ulaşılmasının ardından sergilere yoğun talep nedeniyle yurt dışında devam edilmesi hedefleniyor.

"81 İLİN KUCAKLAŞMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Projede gönüllü olarak görev alan öğretmenlerden Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Selman Ortaokulu Müdürü Munir Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye'nin 81 ilinde 81 sergi düzenlemek olduğunu söyledi.

Tan, ülkenin tüm illerinden 81 öğretmen olarak sanal ortamda eTwinnig portalı üzerinden iletişim kurup projeyi hazırladıklarını ifade ederek, "Çemberimde Gül Oya" Projesiyle şehirlerin, kültürel ürünlerini ve yok olmaya yüz tutmuş kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkartıp, canlandırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADAR 63 SERGİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gönüllü öğretmenlerin bulundukları illerde ve görev yaptıkları okullarda bu çalışmaları gerçekleştirdiğini dile getiren Tan, proje ile illerden toplanan ürünleri İzmir'deki kurucu üye Nesrin Karaduman'a gönderdiklerini kaydetti.

Tan, ilk serginin İzmir'de gerçekleştirildiğini dile getirerek, "81 il, 81 kültür, tek Türkiye, tek yürek' sloganı ile hedefimiz birlik, beraberlik üzerine inşa ettiğimiz proje ile 81 ilin kucaklaşmasını sağlamak. Türkiye'de bunu yaptık, yurt dışında da bunu haykırdık. Şimdiye kadar 63 sergi gerçekleştirdik." dedi.

DİYARBAKIRLI ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİĞİ LOGO ULUSAL LOGO SEÇİLDİ

Projeye katılan öğretmenlerle 1,5 yıldır iletişim halinde olduklarını belirten Tan, proje için her ilden öğrencilerin logo çizdiğini aktardı.

Tan, "Çizilen bu logolar internet ortamında 81 öğretmenin seçimine sunuldu. Bu seçim sonucunda okulumuz öğrencileri tarafından çizilen logo birinci oldu ve projemizin ulusal logosu olmaya hak kazandı." diye konuştu.

"İLK YURT DIŞI SERGİSİ BUDAPEŞTE'DE AÇILDI"

Tan, 81 ili tanıtan sergilerin sadece yurt içinde değil yurt dışında da açıldığını vurgulayarak, bu kapsamda ilk yurt dışı sergisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açtıklarını söyledi.

81 ildeki sergilerin tamamlanmasının ardından yurt dışı sergilerine devam edeceklerini dile getiren Tan, bu şekilde Türkiye'yi ve 81 ili tanıtmak istediklerini aktardı.

ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ OLARAK PROJEYİ YÜRÜTÜYOR

Proje için maddi destek almadıklarını belirten Tan, 81 öğretmenin gönül çalışması ve fedakarlığıyla projenin yürütüldüğünü bildirdi.

Bir ilde sergi tamamlandıktan sonra iki büyük valiz dolusu ürünün otobüslerle diğer ile gönderildiğini ifade eden Tan, yol ücretinin öğretmenlerce karşılandığını bildirdi.

"Herhangi bir kaynağımız ve sermayemiz yok. Gönüllülükle sergileri devam ettiriyoruz." ifadelerini kullanan Tan, bu sayede 81 ilin kucaklaşmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Tan, sergilerle Türkiye'nin bir bütün olduğunu anlatmak istediklerini kaydederek, bu konuda başarılı olacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN BU LOGOYU YAPTIK"

Projenin logosunu çizen ve birinci seçilen Selman Ortaokulu öğrencileri yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Birinci olma hedefiyle bu logoyu çizdiklerini anlatan 9'uncu sınıf öğrencisi Altun Kaçmaz, öğretmenlerinden projeyi öğrendiklerini, bu sayede logoyu hazırladıklarını belirtti.

81 il arasında çizdikleri logonun birinci seçilmesinin gurur verici olduğunu anlatan 9'uncu sınıf öğrencisi Sedef Eroğlu, hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Eroğlu, hazırladıkları logonun seçildiğini öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Diyarbakır'ı temsilen bu logoyu yaptık." diye konuştu.



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