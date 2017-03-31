Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:11, 31 Mart 2017 Cuma
Kültür Sanat
23:52, 30 Mart 2017 Perşembe

  • Paylaş
5.İslam İktisadı Atölyesi
5.İslam İktisadı Atölyesi

5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor

Dunya Bulteni/ Haber Merkezi

“İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” konusuyla gerçekleşecek olan “5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor

Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yasaklanan faiz/riba uygulamasının İslam iktisadı perspektifi içerisinde nasıl ele alınacağı ve yeni bir sistemin nasıl şekillendirileceği hem Müslümanlar hem de mevcut sisteme alternatif arayışı içerisinde olanlar için önem arz etmekte.

Günümüzde İslami Finans Kuruluşları’nın bu sistemdeki boşluğu doldurmaya çalışiyorlar. Bu kurumların alandaki boşluğu doldurup doldurmadığı bir yana, yapılan çalışmaların artırılarak alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiği açıkça görülüyor.

Bu amaçla; İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştiriliyor. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış paneli, 31 Mart 2017 günü saat 17.00'de, İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecek. Açılış panelinin ardından atölyenin oturumları 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.



İlgili Konular ilem İGİAD Isam Islam iktisadi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
5 İslam İktisadı Atölyesi
5.İslam İktisadı Atölyesi

5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor
Kemankeşler Amasya dan ses verdi FOTO
Kemankeşler Amasya’dan “ses” verdi! | FOTO

Geçtiğimiz hafta sonunda Amasya'da 500 geleneksel okçu, Sercer Aydın Helallik Kupası ok atışları bağlamında bir araya geldi. İbrahim Ethem Gören, etkinliğe katılan okçu hattat Mahmut Şahin ile geleneksel okçuluk ve Amasya'daki etkinlik özelinde hasbıhal etti
İslam Ahlak Düşüncesi Projesi' nasıl ortaya çıktı
'İslam Ahlak Düşüncesi Projesi' nasıl ortaya çıktı?

2013 yılında İlke İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ortaklığında başlayan İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında ilk kez farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, yüksek lisans-doktora öğrencilerinin katıldığı, çevirilerin, sunumların, makalelerin yazılıp kolektif kitapların yayımlandığı bir çalışma yapıldı
İstanbul da Gözünüzü Gönlünüzü Açacak 10 Nefis Yer İsmi ve
İstanbul’da Gözünüzü Gönlünüzü Açacak 10 Nefis Yer İsmi ve Yazı

Yüz yıl öncenin İstanbul’unda yer isimlerini bildiren ve binalar için özellik ifade eden levhaları taşıyan nefis tertiplerden 10 tanesi
Sultan 2 Abdülhamid Han ve Dönemi' fotoğraf sergisi açıldı
'Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi' fotoğraf sergisi açıldı

Darülaceze'de "Doğumunun 174. Yılında Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Kocaeli'de quot Kim var idi biz yoğ iken quot
Kocaeli'de "Kim var idi biz yoğ iken!"

Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana teması ile gerçekleştirilen “Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumları” bu yıl Çoban Mustafa Paşa’nın adına düzenlenecek.
Kitap Dergisi Okur'un 1 sayısı çıktı
Kitap Dergisi Okur'un 1. sayısı çıktı

Kitap Dergisi OKUR, daha önce bir tanıtım sayısı yayımlamış ve büyük heyecan oluşturmuştu, şimdi Mart-Nisan-Mayıs sayısıyla görücüye çıktı.
Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var
Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?

Okur dergisi yayın hayatına başladı... İLEM’den iki güzel proje... Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık... 'Nike Pro Hijab' ve düşündürdükleri... Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali... M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
Muhammed Es-Sıbai ile Arap Dünyasında Yayıncılık Üzerine
Muhammed Es-Sıbai ile Arap Dünyasında Yayıncılık Üzerine

Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan merkezli Darul Varrak Yayınevi sahibi Muhammed Es-Sıbai, Arap dünyasında yayıncılığın durumu ve Türk-Arap yayıncılık birlikleri arasındaki ilişkiler üzerine Eşref Al-Bolkiny'nin sorularını cevapladı.
Sabri Ülker işi ehline verirdi
Sabri Ülker işi ehline verirdi

Yıldız Holding, Şubat ve Mart ayları içerisinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı ile Hamilik Okulu Vakfı’nın Keşif ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini Northstar İnovasyon Merkezi’nde ağırladı.
Kur an Tilavetinde İstanbul Tavrı ve Hafız Hasan Akkuş
Kur’an Tilavetinde İstanbul Tavrı ve Hafız Hasan Akkuş

Hasan Akkuş elinden geldiğince herkesin yardımına koşar. Öğrencilerin maddi manevi bütün dertleriyle ilgilenir. Gariban, fakir birçok Kur’an talebesinin elinden tutar. Müezzinliği ve imamlığı döneminde hem bu görevleri ifa eder hem de Kur’an öğretmeyi bırakmaz; tâ ki 1960 yılına kadar... Muaz Ergü yazdı.
Saatli Maarif Takvimi ve Ece Ajandasının sahibi ailenin hikayesi
Saatli Maarif Takvimi ve Ece Ajandasının sahibi ailenin hikayesi

Hacı Kasım Efendi, Babıali’nin ilk Müslüman kitapçısı. Bir İranlı. 1860 yılında kitapçılığa-yayıncılığa başladığı tahmin ediliyor. Maarif Kitaphanesi, Türk Neşriyat Yurdu, Saatli Maarif Takvimi, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, Ece Ajandaları gibi yayıncılık tarihimizin bugününe kadar etkisini sürdürmüş muhtelif firmaların kurucu babası. Emin Nedret İşli, Hacı Kasım Efendi'nin yaptığı yayın faaliyetleri ve ailesi hakkında Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
Giz in esrarı Maksem de çözülecek FOTO
Giz’in esrarı Maksem’de çözülecek | FOTO

3 Mart Cuma günü sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışı yapılan Giz Sergisinde, İSMEK hocalarının sanat ve estetik duyuş ve kabiliyetlerinin yansımalarını, yahut serginin ismiyle muvafık bir deyişle “gizemini” görmek mümkün
İslamcı dergilerin ilk 50 yılı
İslamcı dergilerin ilk 50 yılı

11-12 Mart tarihinde İLEM tarafından düzenlenecek İslamcı dergiler sempozyumunda İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık süreci gün yüzüne çıkacak.
Çocuklarımıza hangi çocuk dergilerini alalım
Çocuklarımıza hangi çocuk dergilerini alalım?

Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Ş. Nihal Zeybek, bazı çocuk dergilerine değindi.
Dergilerin Mart Sayılarından seçmeler
Dergilerin Mart Sayılarından seçmeler

Din ve Hayat, İlim ve İrfan, Umran, Genç ve İtibar Dergilerinin Mart ayı sayıları yayınlandı

Haberler

Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var

İLEM Eğitim ve İhtisas Programları başvuruları başladı
İLEM Eğitim ve İhtisas Programları başvuruları başladı

'İslamcı dergiler projesi' mirasımızla yüzleşmektir
İslamcı dergiler projesi' mirasımızla yüzleşmektir

Türkiye'deki İslamcı dergiler dijital ortamda
Türkiye'deki İslamcı dergiler dijital ortamda

Türkiye'de İslâmcı Dergiler Sempozyumu üzerine bazı notlar
Türkiye'de İsl mcı Dergiler Sempozyumu üzerine bazı notlar

İLEM'den 'İslamcı Dergiler Sempozyumu'
İLEM'den 'İslamcı Dergiler Sempozyumu'

Carullah Efendi ve kitapları sempozyumu
Carullah Efendi ve kitapları sempozyumu

"Osmanlı'da Kitap Kültürü" sempozyumu
quot Osmanlı'da Kitap Kültürü quot sempozyumu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 