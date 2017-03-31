23:52, 30 Mart 2017 Perşembe

5.İslam İktisadı Atölyesi

Dunya Bulteni/ Haber Merkezi

“İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” konusuyla gerçekleşecek olan “5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor



Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yasaklanan faiz/riba uygulamasının İslam iktisadı perspektifi içerisinde nasıl ele alınacağı ve yeni bir sistemin nasıl şekillendirileceği hem Müslümanlar hem de mevcut sisteme alternatif arayışı içerisinde olanlar için önem arz etmekte.

Günümüzde İslami Finans Kuruluşları’nın bu sistemdeki boşluğu doldurmaya çalışiyorlar. Bu kurumların alandaki boşluğu doldurup doldurmadığı bir yana, yapılan çalışmaların artırılarak alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiği açıkça görülüyor.

Bu amaçla; İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştiriliyor. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış paneli, 31 Mart 2017 günü saat 17.00'de, İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecek. Açılış panelinin ardından atölyenin oturumları 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.