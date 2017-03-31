Dunya Bulteni/ Haber Merkezi
“İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” konusuyla gerçekleşecek olan “5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor
Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde yasaklanan faiz/riba uygulamasının İslam iktisadı perspektifi içerisinde nasıl ele alınacağı ve yeni bir sistemin nasıl şekillendirileceği hem Müslümanlar hem de mevcut sisteme alternatif arayışı içerisinde olanlar için önem arz etmekte.
Günümüzde İslami Finans Kuruluşları’nın bu sistemdeki boşluğu doldurmaya çalışiyorlar. Bu kurumların alandaki boşluğu doldurup doldurmadığı bir yana, yapılan çalışmaların artırılarak alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerektiği açıkça görülüyor.
Bu amaçla; İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nin işbirliğinde düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile gerçekleştiriliyor. Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene faiz ile ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış paneli, 31 Mart 2017 günü saat 17.00'de, İstanbul’da İSAM’da kamuya açık bir panel ile icra edilecek. Açılış panelinin ardından atölyenin oturumları 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.
5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma gunu saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor
Geçtiğimiz hafta sonunda Amasya'da 500 geleneksel okçu, Sercer Aydın Helallik Kupası ok atışları bağlamında bir araya geldi. İbrahim Ethem Gören, etkinliğe katılan okçu hattat Mahmut Şahin ile geleneksel okçuluk ve Amasya'daki etkinlik özelinde hasbıhal etti
2013 yılında İlke İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ortaklığında başlayan İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında ilk kez farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, yüksek lisans-doktora öğrencilerinin katıldığı, çevirilerin, sunumların, makalelerin yazılıp kolektif kitapların yayımlandığı bir çalışma yapıldı
Yüz yıl öncenin İstanbul’unda yer isimlerini bildiren ve binalar için özellik ifade eden levhaları taşıyan nefis tertiplerden 10 tanesi
Darülaceze'de "Doğumunun 174. Yılında Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana teması ile gerçekleştirilen “Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumları” bu yıl Çoban Mustafa Paşa’nın adına düzenlenecek.
Kitap Dergisi OKUR, daha önce bir tanıtım sayısı yayımlamış ve büyük heyecan oluşturmuştu, şimdi Mart-Nisan-Mayıs sayısıyla görücüye çıktı.
Okur dergisi yayın hayatına başladı... İLEM’den iki güzel proje... Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık... 'Nike Pro Hijab' ve düşündürdükleri... Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali... M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan merkezli Darul Varrak Yayınevi sahibi Muhammed Es-Sıbai, Arap dünyasında yayıncılığın durumu ve Türk-Arap yayıncılık birlikleri arasındaki ilişkiler üzerine Eşref Al-Bolkiny'nin sorularını cevapladı.
Yıldız Holding, Şubat ve Mart ayları içerisinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfı ile Hamilik Okulu Vakfı’nın Keşif ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini Northstar İnovasyon Merkezi’nde ağırladı.
Hasan Akkuş elinden geldiğince herkesin yardımına koşar. Öğrencilerin maddi manevi bütün dertleriyle ilgilenir. Gariban, fakir birçok Kur’an talebesinin elinden tutar. Müezzinliği ve imamlığı döneminde hem bu görevleri ifa eder hem de Kur’an öğretmeyi bırakmaz; tâ ki 1960 yılına kadar... Muaz Ergü yazdı.
Hacı Kasım Efendi, Babıali’nin ilk Müslüman kitapçısı. Bir İranlı. 1860 yılında kitapçılığa-yayıncılığa başladığı tahmin ediliyor. Maarif Kitaphanesi, Türk Neşriyat Yurdu, Saatli Maarif Takvimi, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, Ece Ajandaları gibi yayıncılık tarihimizin bugününe kadar etkisini sürdürmüş muhtelif firmaların kurucu babası. Emin Nedret İşli, Hacı Kasım Efendi'nin yaptığı yayın faaliyetleri ve ailesi hakkında Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
3 Mart Cuma günü sanatçıların ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışı yapılan Giz Sergisinde, İSMEK hocalarının sanat ve estetik duyuş ve kabiliyetlerinin yansımalarını, yahut serginin ismiyle muvafık bir deyişle “gizemini” görmek mümkün
11-12 Mart tarihinde İLEM tarafından düzenlenecek İslamcı dergiler sempozyumunda İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık süreci gün yüzüne çıkacak.
Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Ş. Nihal Zeybek, bazı çocuk dergilerine değindi.
Din ve Hayat, İlim ve İrfan, Umran, Genç ve İtibar Dergilerinin Mart ayı sayıları yayınlandı