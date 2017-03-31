Şehit Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti

"Ne oluyor da hepiniz 'hayır' cephesinde bir araya geliyorsunuz"

Kurtulmuş "Ne oldu da bu adamlar birden bütün cephelerden Türkiye’deki referanduma dahil olmaya çalıştırlar? Bu millet ne diyecekse başımız üstüne. Sana ne Almanya, PKK, PYD. Siz ne oluyor da hepiniz 'hayır' cephesinde bir araya geliyorsunuz?" dedi