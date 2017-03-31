08:48, 31 Mart 2017 Cuma

Halkbank'tan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Halkbank, bankanın uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin, "Gözaltına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ülkemize yönelik yapılan hain saldırının bankamızı hedef alan ekonomik-finansal halkası olduğu aşikardır." açıklamasında bulundu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde muhtelif basın yayın organlarında bankanın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberlere yer verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle bilinmelidir ki; bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır. Bankacılık hizmetini sunarken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında hiçbir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan tüm dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir."

"BANKAMIZIN TAKDİRE ŞAYAN DURUMU AÇIKÇA ORTADADIR"

Açıklamada banka tarafından herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık edilmediği aktarılarak, "Söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmamıştır. Bugüne kadar herhangi bir işlemi nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmayan bankamızın takdire şayan durumu açıkça ortadadır." değerlendirmesi yapıldı.

Atilla'nın gözaltına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde FETÖ terör örgütü tarafından ülkemize yönelik yapılan hain saldırının bankamızı hedef alan ekonomik/finansal halkası olduğu aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

DURUŞMA 10 NİSAN'DA YAPILACAK

Açıklamada, ABD’ye 23 Mart'ta giden Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD’den dönüş yaptığı 27 Mart'ta (TSİ 28.03.2017 01:30) New York JFK Havalimanı’nda uçağa binmek üzereyken alıkonularak 28 Mart'ta yapılan duruşma ile tutuklandığı aktarıldı.

İlk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiği hatırlatılan açıklamada, ikinci duruşmanın 10 Nisan 2017'de yapılacağı bilgisi verildi.

Mehmet Hakan Atilla'nın, 2014-2017 yılları arasında yedi defa Amerika'ya görevli olarak gittiği, bu seyahatlerinde çok sayıda uluslararası finans kuruluşu ve üst düzey kamu yöneticisiyle temaslarda bulunduğu, son seyahatte tutuklama yapılmasının manidar olduğu belirtildi.

"SPEKÜLATİF YAYINLAR HAKKINDA DA HUKUKİ ÇERÇEVEDE GEREĞİ YAPILACAKTIR"

"Uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcımızın tutuklanmasına dair hukuki süreç, gerek bankamızca gerekse devletimizin ilgili makamlarınca yakından takip edilmektedir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu bilgilendirmeler dikkate alındığında gerek yazılı ve görsel basında gerek sosyal medyada bankamızın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek spekülatif yayınlar hakkında da hukuki çerçevede gereği yapılacaktır. Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."