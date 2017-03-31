Çakıcı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay hapis

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya girdikleri bu yanlış yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler.." dedi.