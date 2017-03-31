FARC, BM'ye 400 silah daha teslim edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, hafta sonu itibariyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi.
Arnault, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması'nın (MM&V) Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesince silah bırakma ve topluma geri dönme için belirlenen toplanma alanlarındaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla, FARC'ın elindeki silahların yüzde 85'inin kayıt altına alındığını söyleyen Arnault yakında bu rakamın 7 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Örgütün elindeki silahların bazılarının yeni olduğuna dikkati çeken Arnault, hafta sonu itibariyle örgütten yaklaşık 400 silahı daha teslim alacaklarını dile getirdi.
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BM Kolombiya Misyon Şefi Arnault, hafta sonu itibariyle FARC'tan 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi
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