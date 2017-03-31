09:15, 31 Mart 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kars mitinginde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.



- Yıldırım, Ağrı mitinginde halka hitap edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak, İstanbul'da "Büyük Sivas Buluşması"na katılacak.



(Kars/11.00/13.00/Ağrı/14.00/15.30/İstanbul/20.00)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafla bir araya gelecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile il merkezinde ve Bucak ilçesinde toplantı yapacak.



- Kılıçdaroğlu, iş dünyası ve muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşacak.



(Burdur/10.30/11.20/14.00/Isparta/16.00/17.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TÜMSİAD mensupları ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesis açılışına ve Onikişubat Belediyesi Döngele İmam Hatip Ortaokulu temel atma törenine katılacak, STK ve KYK öğrenci yurdu ziyaretleri gerçekleştirecek.



(Kahramanmaraş/09.30-19.00)



2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, basın mensuplarıyla ve Baro üyeleriyle ayrı ayrı buluşacak, Avanos'taki mitingde halka hitap edecek, "Genç Gündem" programına katılacak, sanayiciler ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Nevşehir/10.00-17.30)



3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sancaktepe'te "Sevgi Yürüyüşü"ne katılacak, Engelliler Derneğini ziyaret edecek, Ataşehir'de "Dünden Bugüne Türkiye" programına iştirak edecek, Sultanbeyli'de kadın STK temsilcileri, yönetimleri ve kadın çalışanlar ile buluşacak.



(İstanbul/14.30-18.00)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesinin projelerinin ve çalışmalarının tanıtımı ile İş Alemi Meslek Komiteleri Buluşması'na iştirak edecek.



(Kayseri/14.00-19.30)



5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Sakatlar Derneğinin üyeleriyle buluşacak, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda "Güreşin En'leri Samsun" programına ve OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 42. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.



(Samsun/09.30/11.00/14.00)



6- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çiniciler Odası ve esnaf odaları mensuplarıyla buluşacak, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Konseyinin "Neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi?" konulu konferansına iştirak edecek.



(Kütahya/10.30/12.00/15.00)



7- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane'de valiliği ziyaret edecek, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelecek, toplu temel atma ve toplu açılış törenine katılacak, Erzincan Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti il teşkilatı istişare toplantısına katılacak.



(Gümüşhane/10.30-15.00/Erzincan/20.00/20.30)



8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ataşehir, Maltepe ve Kartal ilçelerinde "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında, fidan dikimi ve dağıtımı programlarına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Afyonkarahisar Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret edecek, Yenikapı Miting Alanı'nda Giresun Günleri etkinliğine iştirak edecek.



(İstanbul/10.30-19.30)





EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSB başkanları, küçük sanayi sitesi ve kooperatif temsilcileriyle buluşacak, esnafı ve Bilişim Vadisi'ni ziyaret edecek, Genç Kürsü programına katılacak.



(Kocaeli/10.00-18.30)



2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Buharkent ilçesinde halkla buluşacak, Nazilli'de Kaymakamlık ile Belediyeyi ziyaret edecek, halkla buluşacak, Ticaret Borsası ödül törenine iştirak edecek.



(Aydın/12.00-18.30)



3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 1. Yerli Tohum Buluşması'na katılacak.



(İzmir/11.00)



4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapacak, miting ile Bitlis İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Gecesi'nde bulunacak.



(Mersin/10.00-19.00)



5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ticaret Borsasını ziyaret edecek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıyla toplantı yapacak, esnafı ve Gülsan Holdingi ziyaret edecek, Sanayi, Ticaret ile Şoförler ve Otomobilciler odalarıyla toplantıda bir arayagelecek.



(Gaziantep/06.45-20.00)



6- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme rakamı ile Şubat 2017 dönemi dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, SETA tarafından yayımlanan "Avrupa İslamofobi Raporu" tanıtım panelinde konuşma yapacak.



(Ankara/14.30)



2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.



(Brüksel)



3- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'ı ziyaret edecek.



(Musul)



4- Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 5. turu tamamlanacak.



(Cenevre)



5- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat)



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Orta Cami'de cuma hutbesi irat edecek, din görevlileriyle bir araya gelecek.



(Tekirdağ/13.00/15.30)



2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



(Ankara/15.10)



3- TRT Arşivi'nin tanıtımı Harbiye'de İstanbul Radyo Evi'nde gerçekleştirilecek.



(İstanbul/19.00)





SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. haftasında Galatasaray Odeabank-Baskonia ve Real Madrid-Fenerbahçe maçları oynanacak.



(İstanbul/20.00/Madrid/22.00)



2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor ve Fenerbahçe-Halkbank karşılaşmaları yapılacak.



(İstanbul/16.00/19.00)



3- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da devam ediyor.



(Szombathely/11.00/18.00)



ÖZEL HABER



1- ANALİZ - Trump'ın vergi reformunu zor bir süreç bekliyor



- ABD Başkanı Trump'ın sağlık reformunu, Cumhuriyetçileri bir araya getiremediği için geri çekmek zorunda kalması, seçim vaatlerini gerçekleştirmekte ne kadar başarılı olacağının sorgulanmasına yol açtı



- Cumhuriyetçilerin 7 yıldır değiştirmeye çalıştıkları sağlık reformunda konsensus sağlayamaması, yeni vergi düzenlemesi için ortak paydada buluşmalarının da kolay olmayacağına işaret ediyor



- Trump yönetiminin başarılı olabilmesi için vergi indirimlerinin yapısı, bütçe açığına etkisi ve sınır vergisi konularında Cumhuriyetçileri birleştirmesi gerekecek





2- "Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi ihracatımızı katlayacak"



- DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak:



- "Mısır ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesi durumunda mevcut 2,7 milyar dolarlık ticaret hacmi hemen 2 katına çıkarak 5 milyar doları aşar"



- "Mısır ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesi Türkiye'nin, hem Arap coğrafyasına hem de Afrika ülkelerine olan ihracatını artıracak"



- "Sağlık, eğitim, otomotiv, tekstilin ham maddesinin işlenmesi, gemi inşası, inşaat malzemeleri alanında Mısır'da anormal şekilde potansiyel var. Bunlar bizim çok iyi bildiğimiz konular. İlişkiler sıklaşırsa Mısır'da yapacağımız çok iş var"





3- Türkiye karbon fiyatlandırmasına hazırlanıyor



- EBRD Karbon Piyasaları Başkanı Jan-Willem van de Ven:



- "Türkiye karbon fiyatlandırmasına geçişi değerlendiriyor ve bunun için hali hazırda büyük tesislere yönelik sera gazı emisyonlarını ölçme ve raporlama konusunda zorunlu bir sistem getirmeye başladı"

- "Türkiye, ihracat odaklı bir ülke olarak, iyi işletilen bir emisyon ticaret sistemi için gerekli olan yetkinliklere sahip"

- "Aynı zamanda, elektrik piyasasını da geliştiren Türkiye'de, elektrik ve karbon piyasası el ele çok iyi bir şekilde yürüyebilir"





