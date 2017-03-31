09:24, 31 Mart 2017 Cuma

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı





Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de sağanak, Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de sağanak, Adıyaman'da da yer yer kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının 1-2 derece azalmasının beklendiği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, özellikle Adıyaman'da yer yer kuvvetli sağanak ve sabah saatlerinde sis ile pus beklendiğinden görüş mesafesindeki azalış sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İlgili Konular sağanak yağış

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.