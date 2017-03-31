Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de sağanak, Adıyaman'da da yer yer kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının 1-2 derece azalmasının beklendiği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle Adıyaman'da yer yer kuvvetli sağanak ve sabah saatlerinde sis ile pus beklendiğinden görüş mesafesindeki azalış sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor
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