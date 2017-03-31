09:32, 31 Mart 2017 Cuma

Kore'den üretimde zararlı "ftalik anhidrit" ithalatına önlem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) menşeli "ftalik anhidrit" ithalatında yüzde 8,44 oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kore Cumhuriyeti menşeli "ftalik anhidrit" ürününe yönelik başlatılan damping soruşturması sonuçlandı.

İthalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edilen ürünün ithalatında yüzde 8,44 dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

"Ftalik anhidrit" ağırlıklı olarak kimya sektöründe şampuan, nemlendiriciler, kremler, parfüm, saç spreyleri, oje gibi günlük bakım ürünlerinde esneklik ve yumuşaklık sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca, borular, ev boyaları, ahşap vernikleri, oyuncak gibi çeşitli malzemelerin üretiminde de ftalik anhidritten yararlanılıyor.

Bu arada, "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında "yer fıstığı" ithalatında gümrük kıymeti ton başına 2 bin 750 dolar olarak uygulanacak.