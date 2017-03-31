Genç çiftçilere hibe desteği başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırsal alanda yaşayan 18-40 yaşındaki genç çiftçilerin uygulayacağı projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kırsal alanda yaşayan 18-40 yaşındaki çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.
İllerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) belirlediği, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyoekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak tespit edilecek.
Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan olmayan ve örgün eğitime devam etmeyen, 15 büyükbaş veya 50 küçükbaştan fazla hayvanı bulunmayan, 50'den fazla arılı kovanı olmayan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış genç çiftçiler başvuruda bulunabilecek.
Ön başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet taahhüdünde bulunduğu yerleşim biriminin bağlı olduğu il veya ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 iş günü boyunca devam edecek.
Uygulama, nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerini kapsıyor. Ayrıca, 14 büyükşehir kurulması amacıyla çıkarılan 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binin altındaki yerleşim birimlerinde yaşayan genç çiftçiler de hibeden yararlanabilecek.
Hibe ödemesi, Ziraat Bankası tarafından Türk lirası olarak yapılacak.
Haksız destekleme ödemeleri belirlenirse, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.
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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre kırsal alanda 18-40 yaşındaki genç çiftçilerin projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak
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