09:48, 31 Mart 2017 Cuma

Çörek otunun deva gücüne bilimsel onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

“Ölümden başka her derde deva” olarak adlandırılan çörek otunun iskemi-reperfüzyon hasarı olarak bilinen, organlardaki kanlanma bozukluğunu yüzde 70 azalttığı belirlendi. Astım, yüksek tansiyon ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra birçok hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otu üzerine yapılan araştırma hakkında bilgi veren MKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Yönden, şifa kaynağı olarak bilinen, çörek otunun koruyucu etkilerini incelediklerini ve organlarda oluşan kanlanma bozukluğu hasarını yüzde 70 engellendiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Mustafa Kemal Üniversitesinde yapılan bilimsel araştırmayla “ölümden başka her derde deva” olarak nitelendirilen çörek otunun, iskemi-reperfüzyon hasarı olarak bilinen, organlardaki kanlanma bozukluğunu yüzde 70 azalttığı tespit edildi. Astım, yüksek tansiyon ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve halk arasında “ölümden başka her derde deva” olarak nitelendirilen çörek otunun, yapılan bilimsel araştırmayla iskemi-reperfüzyon hasarı olarak bilinen, organlardaki kanlanma bozukluğunu yüzde 70 azalttığı belirlendi.

MKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Yönden, yapılan çalışmanın üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından yaklaşık 10 bin liralık bütçeyle desteklendiğini söyledi.

Çalışmanın ana konusunun çörek otu olduğunu belirten Yönden, geleneksel tıbbın, modern tıbba alternatif olarak insanları farklı çözüm arayışlarına yönelttiğini kaydetti.

KORUYUCU ETKİLERİ

İskemi ve reperfüzyon hasarında, kansız kalan dokuların tekrar kanlanması sonucu zararlı durumun ortaya çıktığına dikkati çeken Yönden,”Bu durum her organ için bir sorundur. Ameliyat yapılan tüm organlarda böyle bir durum söz konusudur. Bazı hastalıklarda ve değişik ameliyatlarda vücutta hasar oluşumuna yol açan bu durumu önlemek için çalışmalarımızda Ortadoğu ve Anadolu topraklarında büyük şifa kaynağı olarak bilinen çörek otunun koruyucu etkilerini inceledik. ‘Ölümden başka her derde deva’ olarak nitelendirilen çörek otunun, organlarda oluşan kanlanma bozukluğu (iskemi- reperfüzyon) hasarını yüzde 70 engellendiğini tespit ettik.”şeklinde konuştu.