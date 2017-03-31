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09:53, 31 Mart 2017 Cuma

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Okullarda el yazısı uygulaması sona eriyor
Okullarda el yazısı uygulaması sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sinop Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, bir öğretmenin sorusu üzerine, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak." açıklamasında bulundu.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adı "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öğretimi" olacak.

İlkokul 3. sınıftan itibaren ise daha az ayrıntısı olan daha az eğimli, karmaşık olmayan ve çok daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanları çalışmalarını sürdürüyor.



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