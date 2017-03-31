Okullarda el yazısı uygulaması sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sinop Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, bir öğretmenin sorusu üzerine, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak." açıklamasında bulundu.
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adı "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öğretimi" olacak.
İlkokul 3. sınıftan itibaren ise daha az ayrıntısı olan daha az eğimli, karmaşık olmayan ve çok daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanları çalışmalarını sürdürüyor.
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara ve velilere yardımcı olmak için 10 farklı dünya sıralamasında, 159 Türk üniversitesinin yerlerini gösteren bir rapor hazırladı.
Üniversite adaylarının merakla beklediği YGS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
Üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacak adaylar binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi
Geçen yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçları açıklandı.
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Geç kaldıkları için YGS'ye giremeyen öğrenciler, KDK'ya başvuru yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, bu hafta sonu yapılacak
ÖSYM, KPSS ücretlerinde değişikliğe gitti. Bu yıl yapılan zamma yönelik eleştirilerin ardından test bazlı ücretlendirmeden vazgeçildi. ÖSYM Yönetim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sınavlarında oturum başına 40 lira ücret alınmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sistemine geçtiklerini belirterek "Bu yıl 20 bin öğretmenin daha alımını yapacağız, ilana çıktık. 10 bin öğretmenin de ağustostan sonra alımını yapacağız" dedi
ÖSYM'den, 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan test bazlı ücretlendirme konusunun yeniden değerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacağı bildirildi
Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı, yarın yapılacak. Sınava, 2 milyon 265 bin 902 aday başvurdu
TESK Genel Başkanı Palandöken, YGS günü sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi
ÖSYM Başkanı Demir, 12 Mart Pazar günü yapılacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayın başvuru yaptığını belirterek, sınavda 350 bin dolayında kişinin görev yapacağını bildirdi