İsrail, Akdeniz'de Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Akdeniz'deki deniz tabanındaki doğal kaynakların paylaşımı konusunda Lübnan ve İsrail arasında uzun süredir varolan kriz tekrar alevlendi.
İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar yıllara dayanıyor ancak İsrail hükümetinin, iki ülkenin de hak iddia ettiği tartışmalı bölgede İsrail'in egemenliğini kurmaya çalışacak bir "deniz alanları yasası" önermeyi planladığı ortaya çıktıktan sonra iki ülke ilişkileri yeniden sertleşmeye başladı.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Financial Times'a verdiği demeçte, "Lübnan hükümeti tartışmalı bölgeyi de içeren bazı lisanslar önerdi," dedi. "Daha önce hiç kimsenin tartışmalı bölgede hiçbir şey yapmadığı statüko idi." açıklaması yaptı.
Steinitz çatışmayı "küçük" olarak nitelendirerek tartışmakta olan bölgenin ortalama genişliğinin sadece 7 kilometre olduğunu belirtti. Steinitz, "Önümüzdeki bir iki yıl içinde bir çeşit diyalog veya arabuluculuk yoluyla çözüleceğinden oldukça eminim" dedi.
DENİZİN SHEBAA ÇİFTLİKLERİ
Ancak Lübnan parlamentosu başkanlarından Nabih Berri, iki ülke arasında İsrail birliklerinin ve Hizbullah muhariplerinin çatıştığı bir dizi tartışmalı topraklardan bahsederek deniz topraklarını "denizin Shebaa Çiftlikleri" olarak nitelendirdi.
Berri Lübnanlı gazetecilere geçen hafta yaptığı açıklamada, "İsrail, hükümet ve Knesset aracılığıyla genişleme yanlısı planını sürdürürse, savaşın kıvılcımının ufukta baş gösterdiği" anlamına gelir. Lübnan tarafı olarak sessiz kalmayacağız ve halkımızın bu kaynaklara ilişkin, bizim çin kutsal olan hakları konusunda herhangi bir uzlaşmayı kabul etmeyeceğiz "dedi.
İsrail, tartışmalı alanı, geçen yıl başlattığı petrol ve doğalgaz araması için sürmekte olan bir ihale sürecine dahil etmedi. Lübnan, petrol ve gaz araştırmaları için kendi ön yeterlilik ihalesine teklif vermek için uğraşıyor.
ABD, diplomatik ilişkileri olmayan ve doğrudan iletişim kurmayan iki ülke arasında bir anlaşma imzalamaya çalıştı. Lübnanlı milletvekili Mohammad Qabbani, "ABD birkaç yıldır müdahale etmeye çalışıyor, ancak sonuç alınamıyor" dedi. "BM'nin gelip sınır çizmesini istiyoruz; Tıpkı arazide bir Blue Line varmış gibi, denizde bir Blue Line istiyoruz, "dedi ve iki ülke arasında sınır çizmekten bahsetti.
Şubat ayında İsrail enerji bakanlığı, offshore blokların son başvuru tarihini iki ay uzattı ve İsrail'de ihale faizinin beklentilerin altında kaldığı spekülasyonlara neden oldu. Steinitz, "birkaç" şirketin ilgisini çektiğini ve son teklifin diğer potansiyel teklif sahiplerine daha fazla zaman ayırması için genişletildiğini söyledi.
Lübnan ve İsrail arasında uzun süredir varolan, deniz tabanında petrol ve doğalgaz arama krizi, iki tarafın da tartışmalı olan bölgede hiçbir çalışma yapmama kararı üzerine durulmuştu.
İsrail parlamentosunun geçirdiği bir yasa üzerine Lübnanlı politikacılar karara tepki gösterdiler. Lübnanlılara göre alınan karar, Lübnan'ın egemen olduğu topraklara ilişkin.
İsrail, Lübnan'ın uluslarararası deniz hukukuna uyması için BM'ye başvurdu.
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