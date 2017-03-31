Vizyon ile Trakya Üniversiteleri'nden Öğrenci Değişim Anlaşması

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24-25 Mart tarihleri arasında Balkan Üniversiteler Birliği toplantısına ev sahipliği yapan Sofya’da Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, “2022 yılına kadar yürürlükte olacak bu protokolle Üniversitemiz ile Trakya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi sağlanacak” denildi.
Mevlana Değişim Programı, 2011 yılından itibaren Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir program.
Bulgaristan'ın Vizyon ile Türkiye'nin Trakya Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Anlaşması imzalandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara ve velilere yardımcı olmak için 10 farklı dünya sıralamasında, 159 Türk üniversitesinin yerlerini gösteren bir rapor hazırladı.
Üniversite adaylarının merakla beklediği YGS sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
Üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacak adaylar binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi
Geçen yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçları açıklandı.
Antalya'dan Cerablus'a gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, törenle uğurlandı
Geç kaldıkları için YGS'ye giremeyen öğrenciler, KDK'ya başvuru yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, bu hafta sonu yapılacak
ÖSYM, KPSS ücretlerinde değişikliğe gitti. Bu yıl yapılan zamma yönelik eleştirilerin ardından test bazlı ücretlendirmeden vazgeçildi. ÖSYM Yönetim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sınavlarında oturum başına 40 lira ücret alınmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sistemine geçtiklerini belirterek "Bu yıl 20 bin öğretmenin daha alımını yapacağız, ilana çıktık. 10 bin öğretmenin de ağustostan sonra alımını yapacağız" dedi
ÖSYM'den, 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan test bazlı ücretlendirme konusunun yeniden değerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacağı bildirildi
Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı, yarın yapılacak. Sınava, 2 milyon 265 bin 902 aday başvurdu
TESK Genel Başkanı Palandöken, YGS günü sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi
ÖSYM Başkanı Demir, 12 Mart Pazar günü yapılacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayın başvuru yaptığını belirterek, sınavda 350 bin dolayında kişinin görev yapacağını bildirdi