Polis Akademisine giriş yönetmeliklerinde değişiklik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinin iki bendinde yapılan değişiklikle, emniyet mensubu adayların başarı sıralamasında, yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'si esas alınacak. Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'sine göre başarı sıralaması belirlenecek. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, adayların başarı sıralamasına esas alınan POMEM giriş puanları, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'si üzerinden belirlenecek. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla, KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin ilgili maddesi de şu şekilde değiştirildi:
"Başarı sıralamasına esas polis meslek yüksekokulu giriş puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır. Polis meslek yüksekokulu giriş puanına göre erkek, bayan ve emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.
Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilir."
Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Antalya Valiliğince, son dönemde bazı kişilerin kendilerini "OHAL bürosu personeli" gibi tanıtarak kurumlardan bilgi ve belge talep ettiği yönünde uyarıda bulunuldu
Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek
Kayseri'de çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 15 kişi, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı
Başbakan Yıldırım, şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefatı dolayısıyla Halisdemir ailesini telefonla arayıp taziyelerini iletti
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı
Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3,5, 2016 yılında da yüzde 2,9 büyüdü
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre kırsal alanda 18-40 yaşındaki genç çiftçilerin projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de sağanak, Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor
Bolu F Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı
Halkbank'tan bankanın uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı
Almanya Başbakanı Merkel, "Bu günlerde eleştiride bulunsak da Türkiye, 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptı. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’yi desteklemesi de doğrudur" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 15 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ’nün eğitim kurumlarına yönelik 18 ilde başlatılan soruşturmada 98 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı