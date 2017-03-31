'Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede | FOTO

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.
Kocaman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.
İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.
İddianameye göre, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Antalya Valiliğince, son dönemde bazı kişilerin kendilerini "OHAL bürosu personeli" gibi tanıtarak kurumlardan bilgi ve belge talep ettiği yönünde uyarıda bulunuldu
Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek
Kayseri'de çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 15 kişi, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı
Başbakan Yıldırım, şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefatı dolayısıyla Halisdemir ailesini telefonla arayıp taziyelerini iletti
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan 59 emniyet mensubuna yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı
Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3,5, 2016 yılında da yüzde 2,9 büyüdü
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre kırsal alanda 18-40 yaşındaki genç çiftçilerin projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de sağanak, Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor
Bolu F Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı
Halkbank'tan bankanın uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı
Almanya Başbakanı Merkel, "Bu günlerde eleştiride bulunsak da Türkiye, 3 milyon sığınmacı için çok şey yaptı. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’yi desteklemesi de doğrudur" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 15 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ’nün eğitim kurumlarına yönelik 18 ilde başlatılan soruşturmada 98 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı