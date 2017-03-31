11:08, 31 Mart 2017 Cuma

'Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

Kocaman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.

İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.

İddianameye göre, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

45 FETÖ'CÜ YÖNETİCİYE 303'ER KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.