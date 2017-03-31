11:23, 31 Mart 2017 Cuma

Kayseri'de 'ByLock' operasyonunda 15 gözaltı





Kayseri'de çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 15 kişi, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 15 kamu personeli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından M.İ. ve F.K, Kayseri Defterdarlığından S.K, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden S.F.S. ile M.G.U, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden F.K. ve M.C, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden O.K. ve H.A, KOSGEB'de görevli E.M.B, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden M.B.Y, Abdullah Gül Üniversitesinden S.S. ve S.E, D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğünden S.A. ile Adana İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen B.E. yakalandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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