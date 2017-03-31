Dünya Bülteni Haber Portalı

11:23, 31 Mart 2017 Cuma

"ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını bahane ediyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silahların yasaklanmasına karşı olduğunu gizlemek için Kuzey Kore'nin nükleer programını bahane ettiğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu Müşaviri Ri Song Chol, BM Genel Kurulundaki nükleer silahsızlanma görüşmeleri öncesinde Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, görüşmelere ABD'nin ve diğer ülkelerin katılmamasıyla ilgili, Washington yönetiminin aslında nükleer silahların yok edilmesine karşı olduğunu, bunun üzerini örtmek için de Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini bahane ettiğini belirtti.

Ri, ülkesinin ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı kendini savunmak için nükleer silah geliştirdiğini dile getirdi.

ABD'nin II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya attığı atom bombasıyla dünyada nükleer silah kullanan ilk ülke olduğunu hatırlatan Ri, "ABD, diğer ülkeleri tehdit etmek ve onlara şantaj yapmak için nükleer silahları kullanmaya devam ediyor." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik küresel çabaları desteklediğini söyleyen Rİ, "Nükleer silahların yok edilmesi tüm dünyada uygulanmadıkça, silahlarımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ve Güney Kore'nin "nükleer stratejik varlıkların her türünü" ve özel güçleri kullanarak yaptığı ortak tatbikatlar nedeniyle Kuzey Kore'nin (BM'deki) görüşmelerde taraf olmadığına işaret eden Ri, ülkesinin ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşılık vermek için askeri ve nükleer güçlerini kuvvetlendirmek zorunda olduğunu aktardı.

Ri, "ABD'nin Kuzey Kore nükleer silahlarını bırakmayacak diye nükleer silahlarını yok edemeyeceğini söylemesi mantıksız. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in yanıltıcı konuşması ABD'nin dünyadaki nükleer silahların yok edilmesine yönelik küresel çabaları engelleyen asli fail kimliğini saklamak amacıyla yapılmıştır." dedi.

BM Genel Kurulundaki nükleer silahların yasaklanması görüşmeleri öncesinde gazetecilere konuşan Nikki Halley, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçeceğine inanan var mı? Nükleer silahların yasaklanmasını tabii ki isteriz ama dürüst olmak gerekirse, kötü aktörler nükleer silahlanmaya devam ederken, barış ve güvenliği sağlamaya çalışan ülkeler olarak nükleer silahlardan vazgeçeceğimizi söyleyemeyiz." ifadelerini kullanmış, ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 40'a yakın ülkenin görüşmelere katılmayacağını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda nükleer silahları yasaklamaya yönelik yasal olarak bağlayıcı olan bir anlaşmayı müzakere etmeye yönelik karar, aralık ayında nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına karşın 113 oyla kabul edilmişti.