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Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor
Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek.

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanlar kademeli olarak katılacak.

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İlgili Konular Bireysel emeklilik sistemi bes
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