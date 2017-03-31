11:29, 31 Mart 2017 Cuma

Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor





Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek. Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanlar kademeli olarak katılacak. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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