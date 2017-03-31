11:34, 31 Mart 2017 Cuma

Valilikten "OHAL bürosu personeli" uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya Valiliğince kendilerini "İl Olağanüstü Hal Bürosunda görevli personel" gibi tanıtıp kurumlardan bilgi ve belge talep eden kişilere karşı uyarıda bulunuldu.

Antalya Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe OHAL büroları, valilik birimleri, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, son dönemde kendilerini "Antalya Valiliği ve İl OHAL Bürosu personeli gibi tanıtıp, bilgi ve belge talebinde bulunan kişiler olduğuna yönelik ihbarlar geldiği" kaydedildi.

Yazıda, bu kişilere itibar edilmemesi ve kurumsal olmayan e-posta adresleri ile WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden kesinlikle bilgi ve belge paylaşımında bulunulmaması gerektiği vurgulandı.

Kamu kurumlarındaki tüm personelin uyarılarak gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istenen yazıda, böyle bir durumla karşılaşılması halinde valiliğin bilgilendirilmesi ve kişiler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği bildirildi.